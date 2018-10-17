Дубровенские школьники осваивают новые профессии





Для профориентации учащихся, для того чтобы ученики третьей ступени могли более предметно познакомиться с профессиями, приобрели полезные навыки, с 2018-2019 учебного года в школах Беларуси введен курс профессиональной подготовки.

Напомним, за возвращение трудового обучения в школьную программу в школах высказывался и Александр Лукашенко.

— Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка, — отметил Президент на прошлогоднем педсовете. — Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить. А ведь в наше время этому учили. Почему сейчас не учите этому детей?

Об организации образовательного процесса по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки в районе нам рассказала заместитель начальника отдела по образованию Дубровенского райисполкома Мария ХМАРСКАЯ.

—С 1 сентября для учащихся X классов, которые изучают все учебные предметы на базовом уровне, введен учебный предмет «Трудовое обучение».

В рамках данного учебного предмета в 2018/2019 учебном году для учащихся Х классов будет реализовываться образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) в объеме 6 часов, предусмотренных типовым учебным планом общего среднего образования на проведение факультативных занятий. Образовательный процесс при реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) организуется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании и Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954, — отметила Мария Петровна. — Изучив всю документальную базу, мы пришли к выводу, что с учетом специфики нашего района, маршрутов школьного автобуса, количества учащихся, мы можем организовать обучение на базе ДГПЛ. Это логично: там есть соответствующая база и специалисты.

Обучение идет на основании трехстороннего договора: со стороны учащегося (с согласия законного представителя), отдела по образованию и ДГПЛ, где четко прописаны права и обязанности сторон. Организован подвоз и питание.

В этом году занятия по трудовому обучению посещают учащиеся 10 классов школ из Калиновки, Добрыни, средней школы №1 и №2 г.Дубровно. Повторюсь, это все те, кто изучает все учебные предметы на базовом уровне.

Девушки изучают швейное дело, а юноши постигают слесарное мастерство. После завершения обучения они получат документ о получении профессионального образования с присвоением второго разряда. Документ будет давать выпускникам привилегии при продолжении обучения именно по этим специальностям.

Тематический план по учебному предмету «Трудовое обучение», в рамках которого реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся X(XI) классов учреждений общего среднего и специального образования, рассчитан на 420 часов (два года обучения): 300 из которых отводятся непосредственно на производственное обучение. Иначе говоря, на практику.

Мы постарались продумать, чтобы практические занятия стали значимыми во всех смыслах: принято решение, например, что девушки будут нашивать постельное белье для групп продленного дня, — подчеркнула Мария Хмарская.

В конечном итоге, трудовое обучение для старшеклассников позволит изучить тот вид деятельности, который поможет раскрыть новые грани характера и личности каждого обучающегося, а безусловно, навыки пригодятся в жизни не только на профессиональном уровне, но и на бытовом.

Елена КОРСАКОВА.