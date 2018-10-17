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Ученые нашли связь длины пальцев с ориентацией человека

18.10.2018 14:15 — Разное | Tut.by  
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Женщины, у которых различается длина указательного и среднего пальца, с большой долей вероятности лесбиянки, выяснили ученые из Эссекского университета. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Sexual Behaviour, пишет «Газета.Ru».


Изображение: dailymail.co.uk

Ученые измерили длину пальцев у 18 пар женщин-близнецов, одна из которых была лесбиянкой, а другая — гетеросексуалкой. Как оказалось, у лесбиянок, в отличие от гетеросексуальных женщин, различалась длина указательного и безымянного пальца, как это обычно бывает у мужчин.

Однако разница была заметна лишь на левой руке.

Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери. Обычно у женщин указательный и безымянный пальцы имеют равную длину, а у мужчин различаются. Однако воздействие тестостерона на плод во время беременности может приводить к подобным изменениям.

Также они изучили 14 пар мужчин-близнецов, в которых один брат был геем, а другой — гетеросексуалом. У мужчин подобная корреляция тоже наблюдалась, но была настолько слабо выражена, что исследователи не сочли ее статистически значимой.

Все эмбрионы подвергаются воздействию тестостерона, но некоторые — больше, поясняют авторы работы.

«Поскольку однояйцевые близнецы, у которых 100% генов общие, могут различаться по своей сексуальной ориентации, ее, очевидно, определяют другие факторы, — отмечает автор исследования, психолог Тьюсдей Уоттс. — Исследования показывают, что наша сексуальность определяется еще в матке и зависит от количества „мужского“ гормона, воздействию которого мы подвергаемся, или того, как наше тело реагирует на этот гормон. Те, кто подвергается воздействию большего количества тестостерона, с большей вероятностью будут бисексуальны или гомосексуальны».

Тестостерон влияет также и на разницу в длине пальцев, поэтому она может служить одним из индикаторов ориентации, поясняют ученые. Однако пока неясно, какой именно должна быть разница в длине пальцев, чтобы можно было говорить о гомосексуальности — безымянный палец чуть длиннее указательного у большинства людей. Так что результаты исследования скорее говорят об одном из многих факторов, который может влиять на ориентацию, чем о надежном способе определить ее.

 
 
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Исследователи связывают такой эффект с воздействием тестостерона в утробе матери.
 
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