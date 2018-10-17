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Как белорусы будут работать в ноябре?

18.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Как белорусы будут работать в ноябре?

Согласно графику переносов и праздников, утвержденному Совмином, жители Беларуси в ноябре получат один дополнительный выходной.

 
 Многие белорусы уже планируют свой отдых на ноябрь 2018 года. Для этого всегда важно учитывать и официальный график рабочих и выходных дней, утверждаемый правительством Беларуси. Как жители республики будут отдыхать в ноябре?

Согласно утвержденному производственному календарю, белорусов в ноябре ждет один дополнительный выходной — годовщина Октябрьской революции (7 ноября) выпало на среду.

Никаких переносов выходных и рабочих из-за этого в ноябре не предвидится: то есть не будет ни «длинных выходных», ни рабочих суббот. Впрочем, руководители организаций имеют право отходить от утвержденного календаря и «переверстать» выходные в соответствии с законодательством — например, сделать две субботы рабочими, а 5 и 6 ноября выходными. Однако это решается в каждом конкретном случае руководителями.

Следующие переносы выходных и рабочих дней в Беларуси ожидаются в декабре: благодаря католическому Рождеству выходными будут 24 и 25 декабря (понедельник и вторник), а также канун Нового года (31 декабря — понедельник). Также в декабре 2018 ожидаются две рабочие субботы — 22 и 29 декабря.

https://news.mail.ru/society/35089642/?frommail=1

 
 
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Согласно графику переносов и праздников, утвержденному Совмином, жители Беларуси в ноябре получат один дополнительный выходной.    Многие белорусы уже...
 
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