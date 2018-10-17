Как белорусы будут работать в ноябре?

Многие белорусы уже планируют свой отдых на ноябрь 2018 года. Для этого всегда важно учитывать и официальный график рабочих и выходных дней, утверждаемый правительством Беларуси. Как жители республики будут отдыхать в ноябре?

Согласно утвержденному производственному календарю, белорусов в ноябре ждет один дополнительный выходной — годовщина Октябрьской революции (7 ноября) выпало на среду.

Никаких переносов выходных и рабочих из-за этого в ноябре не предвидится: то есть не будет ни «длинных выходных», ни рабочих суббот. Впрочем, руководители организаций имеют право отходить от утвержденного календаря и «переверстать» выходные в соответствии с законодательством — например, сделать две субботы рабочими, а 5 и 6 ноября выходными. Однако это решается в каждом конкретном случае руководителями.