ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акционеры хотят сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

18.10.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Акционеры хотят сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook
Фото из открытых источников

Четыре американских госфонда, владеющие акциями Facebook, выступили с предложением уволить основателя соцсети Марка Цукерберга с поста главы компании на фоне ряда скандалов.

Акционеры хотят сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook Цукерберг потерял около $5 млрд на фоне сведений об утечках в Facebook

Фонды надеются заручиться поддержкой большинства акционеров и сменить руководство, передает Reuters.

Против Цукерберга высказались пенсионный фонд Нью-Йорка, казначейства штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания и компанией Trillium Asset Management. Вопрос будет вынесен на голосование на собрании акционеров в 2019 году.

В 2017 году аналогичная инициатива потерпела неудачу, резолюцию поддержали только три фонда из четырех. Отмечается, что Цукерберг контролирует голосование правления, так что и в этот раз его вряд ли получится сместить.

Это уже второй случай за полгода, когда инвесторы заявляют о желании лишить Марка Цукерберга своего поста в Facebook.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос об увольнении Цукерберга будет вынесен на голосование на собрании акционеров в 2019 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика