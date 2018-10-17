Акционеры хотят сместить Марка Цукерберга с поста главы Facebook

Четыре американских госфонда, владеющие акциями Facebook, выступили с предложением уволить основателя соцсети Марка Цукерберга с поста главы компании на фоне ряда скандалов.

Фонды надеются заручиться поддержкой большинства акционеров и сменить руководство, передает Reuters .

Против Цукерберга высказались пенсионный фонд Нью-Йорка, казначейства штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания и компанией Trillium Asset Management. Вопрос будет вынесен на голосование на собрании акционеров в 2019 году.

В 2017 году аналогичная инициатива потерпела неудачу, резолюцию поддержали только три фонда из четырех. Отмечается, что Цукерберг контролирует голосование правления, так что и в этот раз его вряд ли получится сместить.

Это уже второй случай за полгода, когда инвесторы заявляют о желании лишить Марка Цукерберга своего поста в Facebook.