В Солигорске возрождают традицию театральных сред





Дворец культуры Солигорска возрождает традицию проведения театральных сред. Проект стартует 24 октября, зрителям будет представлен музыкальный спектакль-комедия «Пальто из Бобруйска».

— Наш проект когда-то пользовался большой популярностью в городе, но на некоторое время о нем забыли. С этого сезона мы решили его восстановить. По плану каждый месяц в театральном зале дворца, который рассчитан на 740 мест, будут проходить спектакли, — говорит администратор концертно-гастрольной деятельности ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» Наталья Лесняк, пишет МЛЫН.BY. — На начальном этапе посмотрим на посещаемость, интерес жителей к нашей идее.

Начать планируется с приглашения белорусских театров, но в будущем столицу шахтеров посетит Московский независимый театр с известным спектаклем. Каким? Пока секрет. В целом, по словам администратора, репертуар будет представлен пьесами разных жанров, включая детские постановки.

— Театральное искусство актуально в любом городе, особенно там, где люди работают на сложных производствах. Для них театр — это отдых от тяжелых будней. Да и зачем тратить время на дорогу в Минск, чтобы посетить какой-то из столичных театров, если у нас в городе есть прекрасный зал, где могут проходить любые постановки? — отмечает Наталья Лесняк. — Будем надеяться, что проект в Солигорске станет доброй традицией и нас ждет самый настоящий театральный успех.

Как рассказали в Дворце культуры, первый музыкальный спектакль «Пальто из Бобруйска» заинтересовал зрителей: билетов уже осталось не много.