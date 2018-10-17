Три смерти и один развод. Что стало с актерами сериала «Дальнобойщики»?

Владимир Гостюхин — Иваныч

Владимир Гостюхин в советское время был востребованным актером, но никогда не разменивался на проходные фильмы. В его послужном списке работы в картинах «Восхождение», «Охота на лис», «Урга». Мало кто знает, что популярный актер однажды решил отказаться от идеи покорять столицу, собрал вещи и уехал жить в Минск.

Там-то его и разыскали создатели сериала «Дальнобойщики». Гостюхин сыграл в сериале главную роль, Федора Ивановича Афанасьева, дальнобойщика с большим стажем. После выхода первых серий на экраны актер Минского Театра-студии киноактера Гостюхин снова проснулся знаменитым. Два сезона он крутил баранку своего грузового автомобиля, попадая в смешные, мелодраматические, а и иногда трагические ситуации.

После смерти своего друга и коллеги Влада Галкина Гостюхин сначала сомневался, стоит ли ему сниматься в третьем сезоне сериала, но потом дал свое согласие, решил появиться на экране в образе шофера в память о Владиславе. Сейчас Гостюхин продолжает сниматься в кино, с приходом массовой популярности он решил попробовать себя и в политике. Актер организовал в Белоруссии «Республиканскую партию труда и справедливости». Кстати, за свои антиукраинские высказывания Гостюхин три года назад попал в «черный список Киева».

Говорят, актер на хорошем счету у Александра Лукашенко. Как-то благодаря своим связям Гостюхину даже удалось отстоять целый фильм. Шла работа над российско-белорусской картиной «Око за око», но внезапно продюсеры решили потратить выделенные деньги на другое кинопроизводство, а картину, отснятую уже на 80%, закрыть. Гостюхин добился приема у Лукашенко и предложил тому посмотреть сделанный киноматериал. Президент согласился, посмотрел, одобрил и сказал: «Продолжайте снимать. С интригами я разберусь».

Владислав Галкин — Сашок

К сожалению, Владислав Галкин, сыгравший молодого задорного коллегу Иваныча Александра Коровина, не дожил до съемок третьего сезона «Дальнобойщиков». К началу работы над первым сезоном сериала Галкин был уже знаменит. Вообще-то, страна знала его с юных лет, ведь именно Владислав исполнил роль Гекльберри Финна в знаменитой картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

После «Дальнобойщиков» Галкин был нарасхват, его приглашали в кино, сериалы, на ток-шоу, интервью с ним были расписаны на несколько месяцев вперед. Кто-то считает, что слава вскружила голову Владиславу. Однажды он зашел в заведение общественного питания, поссорился с барменом, разбил мебель, угрожал пистолетом... На Галкина завели дело, осудили условно. После этой истории его все чаще стали видеть в нетрезвом состоянии. Приемный отец актера, актер и режиссер Борис Галкин считал, что Владу устроили травлю за то, что тот оступился, и он стал пить еще больше — не выдержал давления. В ненасильственную смерть сына Галкин-старший не поверил даже после официального заключения, которое постановило, что Влад умер в 38 лет от сердечной недостаточности.

Виктор и Вадим Яцуки — близнецы

Два брата, два близнеца, два актера. Они играли в «Дальнобойщиках» практически самих себя — близнецов Петра и Павла Марчуков. Правда, сериальные близнецы были не актерами, а тоже шоферами. После окончания съемок в «Дальнобойщиках» братья-актеры продолжали работать по специальности, их чаще стали звать в кинопроекты. Они перебрались в Москву — до переезда работали в театрах в разных уголках России, затем получили предложение перейти в Театр на Покровке. Жили, правда, не очень хорошо, ютились в общежитии театра, только спустя несколько лет после «Дальнобойщиков» Виктору удалось обзавестись собственным жильем. Но он даже не успел доделать ремонт в своей квартире. В 2012 году Виктор умер от рака легких, а в 2015 году от этого же заболевания скончался и Вадим.

Николай Чиндяйкин — «Падре»

Актер Николай Чиндяйкин предстал в «Дальнобойщиках» в своем самом ходовом амплуа — криминального авторитета «Падре». По окончании съемок Чиндяйкин продолжил играть в сериалах, правда, его теперь звали не только на роли мафиози, но и предлагали примерить милицейские погоны, на что он с радостью соглашался. Актер говорит, что не раз встречался и общался с настоящими авторитетами и следователями, поэтому точно знает, что большинство из них на его типаж совсем не похожи. Но кино есть кино, поэтому лысая голова, тяжелые скулы, брутальный взгляд — те особенности Чиндяйкина, за которые режиссеры постоянно приглашают его в криминально-полицейские истории. Николай параллельно с киносъемками играет в МХТ им. Чехова и в Театре на Таганке и преподает в Российской академии театрального искусства.

Дарья Михайлова — Вероника

Актриса Дарья Михайлова сыграла в «Дальнобойщиках» Веронику, племянницу Федора, которая породнила двух главных героев — вышла замуж за Александра, напарника отца. Режиссеры не случайно пригласили исполнить роль этой героини именно Дарью, ведь в настоящей жизни актриса была реальной женой исполнителя роли Сашка, Влада Галкина. Но спустя несколько лет после выхода сериала семейная лодка дала трещину. Говорят, что разлад начался давно, а окончательный разрыв состоялся после суда над Владом за его выходку в баре. Правда, до суда пара так и не дошла. Развод был назначен на 10 марта 2010 года, а Влада не стало 25 февраля 2010 года. После смерти мужа актриса уволилась из театра «Школа современной пьесы» и из Щукинского училища, где преподавала несколько лет актерское мастерство, и стала вести замкнутый образ жизни. Иногда Дарья по приглашению знакомых режиссеров появляется на съемочных площадках, но завидев фотокорреспондентов и журналистов, сразу удаляется. Все разговоры о своей личной жизни она сразу пресекает.