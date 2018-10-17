Проштрафились. Знаменитости, замеченные в рекламе сомнительных компаний

Реклама — двигатель торговли, а реклама со звездой в главной роли — двигатель торговли в кубе. Эту простую истину очень хорошо знают мошенники и активно ею пользуются, привлекая известных людей в масштабные кампании по продвижению своих сомнительных услуг и товаров. Кто из селебрити попался на эту удочку, а потом сильно пожалел о содеянном, рассказывает "АиФ".

Анфиса Чехова — реклама компании MMCIS

«...Я раньше думала, для того, чтобы зарабатывать, нужно много работать и разбираться в финансах, но тогда совсем не остается времени на себя...», — томным голосом сообщала зрителям Анфиса Чехова, сидя на большой кровати, заваленной подушками, с бокалом игристого в руках. Несколько лет тому назад телеведущая призывала нас инвестировать свои кровные в одну из программ компании FOREX MMCIS group, этот якобы проверенный вариант мог обеспечить легкую и беззаботную жизнь всем и каждому. Однако на деле только усложнил ее нескольким тысячам людей. Если сегодня вы зайдете на сайт фирмы, то увидите лишь письмо президента Романа Комыса, в котором он уведомляет клиентов о приостановлении работы. Мужчина уверяет, что «львиная доля активов компании была захвачена и присвоена третьими лицами», и для того чтобы восстановить справедливость, он обратился за помощью в правоохранительные органы. Однако с тех пор прошло уже четыре года, но никаких вестей от Романа Комыса больше нет. Радует лишь тот факт, что в самом начале появления FOREX MMCIS group некоторые клиенты все же успели заработать и вовремя вывели свои деньги. Но их гораздо меньше, чем пострадавших.

Мария Шарапова — реклама жилого комплекса «Балет от Шараповой»

Известная теннисистка не просто снялась в рекламе жилого комплекса, а подарила ему свое имя. Башня высотой 150 метров получила название «Балет от Шараповой». Люди, которые решились купить элитное жилье в этом доме, должны были поселиться в новых квартирах еще в 2016 году, а когда этого не произошло, одна из пострадавших, Бавана Агарвал, обратилась в суд. Женщина вложила в проект 80 тысяч долларов и хотела вернуть свои деньги обратно, как и другие 1500 человек, которые тоже купились на уловку компании Homestead. А как иначе, когда вам обещают не дом, а сказку с теннисной школой под патронатом Марии Шараповой, бутиками и вертолетной площадкой?

Конечно, все пострадавшие понимали, что спортсменка к этой афере отношения не имела. Но как еще привлечь внимание к недобросовестному застройщику? Самый верный способ — заявить, что появление известного человека в рекламе подтолкнуло вас к сделке. Адвокат Баваны Агарвал именно так и сделал. Подчеркнув тот факт, что Мария лично приезжала в Индию, чтобы поддержать проект. Сама же Шарапова не стала комментировать эту историю, видимо, полностью доверившись своим юристам.

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Лолита Милявская и Александр Цекало — реклама «Хопёр-инвест»

«Хопёр-инвест — отличная компания. От других». В 90-е этот слоган звучал из уст участников кабаре-дуэта «Академия» Лолиты Милявской и Александра Цекало. Но артисты сильно ошибались — эта организация оказалась обычной для того времени финансовой пирамидой, которую создали четыре человека: мать и сын Лия и Лев Константиновы, их родственник Тагир Абазов и Олег Суздальцев. Проблемы у фирмы начались через год после начала деятельности, когда Анатолий Чубайс, тогда — председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при правительстве России, резко раскритиковал деятельность «Хопёр-инвеста». Компания практически сразу прекратила выплаты вкладчикам, и обманутые россияне обратились за помощью в правоохранительные органы. Начались долгие судебные разбирательства, но они не смогли помочь людям вернуть потерянные деньги. Интересно, что реальные тюремные сроки за эту аферу получили лишь два человека — Лия Константинова и Олег Суздальцев, а их подельникам удалось скрыться в Израиле.

Конечно, когда все подробности вскрылись, рекламу «Хопра» тут же сняли с эфира, но было уже поздно. Кстати, не только кабаре-дуэт «Академия» засветились в ролике финансовой пирамиды. Популярный тогда певец Сергей Минаев также подпортил свой имидж благодаря мошенникам.

Елена Проклова — лицо косметической фирмы

Когда Елена Проклова начала рекламировать косметику одной израильской фирмы, она и не предполагала, что распространять эти чудо-кремы дистрибьютор будет довольно нестандартным и даже агрессивным образом. Сначала вам просто звонили и приглашали на бесплатную процедуру по уходу за лицом. Представляете, вам не надо платить ни копейки, лишь показать паспорт на проходной, который, правда, тут же отсканируют, но эту деталь вы узнаете уже на месте. Почему бы не согласиться на такую «халяву»? Потом женщинам предлагали приобрести продемонстрированные средства, а стоили они совсем недешево, в среднем около 50 тыс. рублей! Поскольку такой суммы у многих не было не то что в кошельке, но даже на счете, услужливые сотрудники тут же помогали оформить кредит. Вроде бы ничего криминального, все добровольно, однако сотни женщин буквально на следующий день в ужасе понимали, что совершили необдуманную покупку, а вернуть потраченные средства уже не могли. Те, кто пострадал от рук этой фирмы, утверждали, что их просто загипнотизировали, хотя расследования некоторых журналистов на эту тему данный факт не подтвердили. Все было намного банальнее: женщины попадали в руки хорошо обученных продавцов, которые не имели никакого отношения к миру косметологии, зато были способны продать даже воздух. Кстати, несмотря на огромное количество пострадавших, эта фирма существует до сих пор.