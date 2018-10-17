18 октября эксперт «Вести FM» и совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире связал нападение на колледж в Керчи с увлечением студента некой игрой «Дока 2». По его словам, в ней можно «по 10 минут вынимать людям кишки» и делать это «в декорациях школы», пишет TJournal .



Филипп Гросс-Днепров в эфире «Вести FM»

О связи студента, устроившего стрельбу в Керчи , и компьютерных игр заговорили после того, как пользователи соцсетей нашли страницу во "ВКонтакте" с именем Владислав Росляков. Этот аккаунт был подписан на паблики о компьютерных играх Dota 2 и Minecraft. Неизвестно, кому в действительности принадлежала страница, фотографий на ней не было. Владелец страницы не заходил в соцсеть с 2014 года.

«Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же её взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется „Дока трейд“ — там идет трейд различными оружиями», — сказал Гросс-Днепров в прямом эфире радио.

О какой игре говорит Гросс-Днепров — загадка. Название напоминает Dota 2, однако геймплей сильно отличается.

Затем он продолжил обсуждение темы в твиттере.

Эксперт «Вести FM» об игре «Дока 2», в которую якобы играл студент из Керчи https://t.co/p6i2eT913i Я просто офигиваю, убили 21 человек, а СМИ обсуждают как я перепутал на @vesti_fm имя игры в которую играл этот маньяк олигофрен из Керчи. Слов нет. — Филипп Гросс Днепров (@filippgross) 18 октября 2018 г.

В комментариях пользователи подчеркнули, что критикуют Гросса-Днепрова за ложь в прямом эфире и намеренное введение слушателей в заблуждение. По их словам, эксперт не должен путаться в таких понятиях.

Гибель людей никак не отменяет того факта, что вы лжёте в прямом эфире. — Злой Гик (@zloygik) 18 октября 2018 г.

Вы не перепутали название игры — вы с позиции «эксперта» несли абсолютную чушь, которая может негативно повлиять на большое количество людей, для которых видеоигры — это хобби или работа.

Вы не «эксперт» — вы не разбираетесь в вопросе и говорите глупости, найдите другую работу. — Konstantin Korneev (@Sneaky_Seal) 18 октября 2018 г.

Конечно, что такое будут обсуждать. Во-первых, такой игры нет, это грубейшая ошибка, Вы вводите слушателей в заблуждение. Во-вторых, я не припомню ни одной игры где можно «вытаскивать кишки в течение десяти минут». В-третьих, откуда вы знаете, что убийца вообще во что-либо играл? — Андрей Рыжков (@AndrewRi97) 18 октября 2018 г.

Гросс-Днепров в нескольких твитах назвал геймеров «кланом олигофренов», а также заявил о необходимости ввести киберполицию и «небесные штрафы». Позже он опубликовал ссылку на Dota 2 и спросил, как в ней нужно попасть на «уровень эльфов-педофилов».

Ну вот и наша doTa-2 https://t.co/oeRgMPTXKw Совсем «не агрессивная» игра ))) И сколько людей или волшебников людоедов надо грохнуть чтобы попасть на уровень эльфов-педофилов? — Филипп Гросс Днепров (@filippgross) 18 октября 2018 г.

Фразы из твитов в итоге разошлись на цитаты.

сегодня на одной сцене легендарный Бока и его внук, популярный певец Жока, сыграют ради вашей потехи в сатанинскую игру «Дока 2» — Альфина (@alphyna) 18 октября 2018 г.

Эльф-педофил, 90lvl, микро, с опытом, могу в рл. Ищу инвайт в клан олигофренов. MAX RT — BODYA (@THEBODYABODYA) 18 октября 2018 г.