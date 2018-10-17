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Эксперт "Вести FM" резко высказался об игре "Дока 2". Теперь это мем
18 октября эксперт «Вести FM» и совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире
«Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же её взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется „Дока трейд“ — там идет трейд различными оружиями», — сказал Гросс-Днепров в прямом эфире радио.
О какой игре говорит Гросс-Днепров — загадка. Название напоминает Dota 2, однако геймплей сильно отличается.
Затем он продолжил обсуждение темы в твиттере.
В комментариях пользователи подчеркнули, что критикуют Гросса-Днепрова за ложь в прямом эфире и намеренное введение слушателей в заблуждение. По их словам, эксперт не должен путаться в таких понятиях.
Гросс-Днепров в нескольких твитах назвал геймеров «кланом олигофренов», а также заявил о необходимости ввести киберполицию и «небесные штрафы». Позже он опубликовал ссылку на Dota 2 и спросил, как в ней нужно попасть на «уровень эльфов-педофилов».
Фразы из твитов в итоге разошлись на цитаты.
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По его словам, в ней можно "по 10 минут вынимать людям кишки" и делать это "в декорациях школы".
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