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«И тут из леса выбежал». В Минском районе на дороге встретили верблюда

18.10.2018 14:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минском районе водитель на дороге встретил верблюда.

Эта встреча попала на видео. Ролик под названием «И тут из леса выбежал... верблюд» был опубликован на YouTube 17 октября. Видео посмотрели более 8 тысяч раз.

На кадрах животное некоторое время бежит по дороге, а затем сворачивает.

По информации ABW.BY, верблюд ушел с поля агроусадьбы, расположенной неподалеку от места, где видели животное.

По словам представителя агроусадьбы, животное решило погулять. Такое случилось впервые за полтора года – ранее верблюд не предпринимал попытки уйти с поля. Спустя полчаса верблюд вернулся обратно. С животным все в порядке.

Это не первый случай, когда под Минском водители встречают необычного пешехода. Весной нынешнего года вдоль МКАД-2 бежал бурый медведь.

Мы собрали несколько десятков финалистов конкурса на самое смешное фото дикого животного.

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Новости Беларуси. В Минском районе водитель на дороге встретил верблюда. Эта встреча попала на видео. Ролик под названием «И тут из леса выбежал... верблюд» был...
 
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