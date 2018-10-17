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«Сидел всегда смирно, примерно себя вёл». Что известно об убийце из Керчи
Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остаётся приковано к трагедии в Керчи. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшая 16-летняя девушка скончалась на борту медицинского самолёта, когда её пытались доставить в больницу Симферополя. Следователи завершили предварительный осмотр колледжа.
У родственников подозреваемого, а также на его съёмной квартире проведены обыски. Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.
Сергей Аксёнов, глава Крыма:
Директор колледжа говорит, даже не было ни разу, чтобы на педсовет вызывали. Сидел всегда смирно, примерно себя вёл. Не вызывал никогда подобных ситуаций. Убийца покончил с собой. Я видел его тело.
В Крыму объявлен трехдневный траур. В Керчи к колледжу люди несут цветы и свечи, а медики продолжают бороться за жизнь раненых.
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Новости мира. Внимание всего мира в эти дни остаётся приковано к трагедии в Керчи. Жертвами массового расстрела в местном колледже уже стал 21 человек, сообщили в...
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