Брэдли Купер знает русские детские песни. И даже напел несколько!

На днях Брэдли Купер был гостем французской программы Quotidien, в которой известные актеры проходят необычное интервью. Один из элементов шоу- составление плейлиста гостя. Песни в подборки Брэдли Купера почти все на русском. Смотрите сами.

Бредли Купер поет «Антошку», «Учат в школе» и знает, кто такие фиксики. pic.twitter.com/o5MrnHLAPD — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 17 октября 2018 г.

Причина такой странной выборки понятна: американский актер в отношениях с российской моделью и актрисой Ириной Шейк, вместе пара воспитывает дочь Лею. И, как выяснилось, растит ее на русских мультиках.

Напомним, что минчане еще могут успеть посмотреть первую режиссерскую работу Брэдли Купера с Леди Гагой в главных ролях. Картина «Звезда родилась» в прокате до конца месяца.