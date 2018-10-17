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Брэдли Купер знает русские детские песни. И даже напел несколько!
На днях Брэдли Купер
Причина такой странной выборки понятна: американский актер в отношениях с российской моделью и актрисой Ириной Шейк, вместе пара воспитывает дочь Лею. И, как выяснилось, растит ее на русских мультиках.
Напомним, что минчане еще могут успеть посмотреть первую режиссерскую работу Брэдли Купера с Леди Гагой в главных ролях.
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На днях Брэдли Купер был гостем французской программы Quotidien, в которой известные актеры проходят необычное интервью
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