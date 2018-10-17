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Брэдли Купер знает русские детские песни. И даже напел несколько!

18.10.2018 14:52 — Разное | Tut.by  
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На днях Брэдли Купер был гостем французской программы Quotidien, в которой известные актеры проходят необычное интервью. Один из элементов шоу- составление плейлиста гостя. Песни в подборки Брэдли Купера почти все на русском. Смотрите сами.

Причина такой странной выборки понятна: американский актер в отношениях с российской моделью и актрисой Ириной Шейк, вместе пара воспитывает дочь Лею. И, как выяснилось, растит ее на русских мультиках.

Напомним, что минчане еще могут успеть посмотреть первую режиссерскую работу Брэдли Купера с Леди Гагой в главных ролях. Картина «Звезда родилась» в прокате до конца месяца.

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Теги: Минск
 
 
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На днях Брэдли Купер был гостем французской программы Quotidien, в которой известные актеры проходят необычное интервью
 
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