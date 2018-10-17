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"Пока живу с родителями". Бюджетники, которым подняли зарплаты, рассказывают о доходах и расходах
«Удивился сумме, за месяц вышло почти 1400 рублей», — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Анатолий. В Беларуси с 1 сентября
«За полгода можно отложить около 250 евро»
Татьяна по образованию биолог. Девушка окончила экологический институт имени Сахарова БГУ в 2017 году и сейчас работает по распределению младшим научным сотрудником в Институте физиологии Академии наук. По ее словам, работу пришлось искать не очень долго, около двух месяцев.
Меньше всего денег девушка получила в октябре прошлого года — 273 рубля. Максимальная зарплата вышла в июне, вместе с отпускными — 640 рублей. Также туда включены все надбавки, четыре дня больничного и дополнительная работа в проекте на 0,1 ставки — плюс 45 рублей.
— Расчетник с повышением мы получим только 2 ноября. Написано, что оно составит на усмотрение работодателя от 40 до 100 процентов. Надеюсь, что с повышающим коэффициентом зарплату поднимут примерно на сто рублей.
В последнем сентябрьском расчетнике девушки значится сумма в 511 рублей. Из них оклад — 160 рублей, тарифная ставка — 305 рублей, доплата молодому специалисту — 15 рублей. За стаж добавляют 10%, повышающий научный коэффициент составляет 30%. После всех вычетов на руки Татьяна пока получает 356 рублей.
— Занятость у нас полная, восемь рабочих часов и обед 45 минут. Если человек не находится в лаборатории, он может читать специализированную литературу или писать статьи. Еще приходится вести достаточно большое количество документации, поддерживать чистоту и порядок в лабораторных помещениях. Часто с коллегами обсуждаем полученные результаты исследования, анализируем их.
По словам девушки, летом больше всего «относительно свободного времени без лабораторной занятости». В это время начинается отпускной сезон, поэтому сотрудники почти не берут новые большие проекты. Аналогичная ситуация складывается в конце года. «Тут наша работа обычно заключается в том, чтобы написать отчет по итогам года», — поясняет Татьяна.
В это время у работников академии есть официальная возможность подработки при наличии заказов. Например, можно выполнять различные исследования по хоздоговору и получать разовые премии. Также есть возможность участвовать в долгосрочных проектах — в этом случае бюджетная белорусская организация или зарубежная компания нанимают сотрудников Академии как подрядчиков для выполнения какой-либо долгосрочной работы. Специалисту выписывают 0,1 ставки и ежемесячно доплачивают определенную сумму, — рассказывает Татьяна.
— Я работаю в лаборатории физиологии питания и спорта, и по хоздоговорам мы можем исследовать коммерческую продукцию, например питание или воду. Заказчик поставляет нам свой продукт, мы выполняем исследование, пишем отчет и отдаем его. После этого с нами рассчитываются.
Татьяна живет с родителями, поэтому может экономить на жилье и коммуналке. «Очень давно хочу съехать, но с такой зарплатой не получается. Когда искала однокомнатную квартиру, поняла, что почти весь мой заработок будет уходить только на аренду», — объясняет девушка. После всех обязательных платежей у нее остается 100−150 рублей, часть суммы откладывается на непредвиденные расходы. Также родные выручают с едой.
— Если бы я питалась на свои деньги, 2/3 зарплаты точно бы уходило на продукты. Много сэкономить не получается. Если сильно не ужиматься, но при этом не ходить в кино и кафе, за полгода можно отложить около 250 евро. Однако если нужно купить что-то важное, например зимнюю одежду или обувь, все деньги уходят туда.
«Трудиться на ставку невыгодно»
Минчанин Анатолий (имя изменено по просьбе героя) трудится детским анестезиологом-реаниматологом уже три года. Позади — интернатура с зарплатой в 300 рублей и распределение. Врач рассказывает, что ему искренне нравится работа, но периодически приходят мысли о переезде в другую страну на аналогичную должность. Причина — соотношение зарплаты и слишком большой ответственности.
— Приходят молодые доктора и попадают в мясорубку. В то же время, когда они видят, что в IT зарабатывают больше, отправляются на курсы тестировщиков со словами «спасибо, мне не надо столько ответственности и головной боли».
Самая маленькая получка ждала парня сразу после распределения. «В интернатуре, конечно, получал копейки, где-то 350 рублей», — вспоминает он. В статусе молодого специалиста заработок стал значительно выше — 750−800 рублей. Однако это оплата занятости на 1,5 ставки. На 1,75 ставки сумма получается еще больше, примерно на 100−150 рублей.
По загруженности это примерно пять дней в неделю с восьми утра до восьми вечера плюс дежурства на выходных. Причина такой занятости — низкая зарплата на ставку и общая нехватка людей.
— Из-за недостатка специалистов хочешь не хочешь, а работать надо. К тому же трудиться на ставку невыгодно. Вот когда начинаются переработки и ты проводишь на работе большую часть своего времени, получаешь сопоставимые деньги. Может быть ситуация, когда ты трудишься сутки через сутки, так как коллеги стараются помогать и друг друга подменять. Хоть это и запрещено, но во многих белорусских медучреждениях на подобное закрывают глаза.
Без сентябрьского повышения самая высокая зарплата доходила до 1200 рублей. «Такую сумму получил под Новый год. Так в течение года выходило в районе 1050−1100 рублей при работе на полторы ставки и больше», — объясняет Анатолий.
Впрочем, признается парень, получка за последний месяц его приятно удивила. Он уже видел новый расчетный листок и определил, что повышение составило около 200 рублей.
— Честно говоря, посмотрел в расчетник и такой: «Ого!» Удивился сумме, за месяц вышло почти 1400 рублей. Но на фоне того, сколько времени ты проводишь на работе, думаешь: «Ну хоть так». С одной стороны, ты вроде получаешь неплохие деньги, но с другой — ты вкладываешь туда какое-то гигантское количество часов.
Парень признается, что первой мыслью после получения расчетника у него было: «О, на два мероприятия мне надо будет меньше съездить». Дело в том, что Анатолий подрабатывает музыкантом на свадьбах и корпоративах, однако делает это не очень часто из-за плотного графика.
— Меня приглашают поиграть на мероприятиях. За один день можно заработать от 80 до 120 рублей. Максимум ездил пять раз в месяц, получил прибавку около 500 рублей к зарплате. Но это работа "на расслабоне" — ты играешь музыку в классной атмосфере, общаешься с приятными людьми и получаешь удовольствие. Сказать, сколько получается за дежурство, это просто крохи. Иногда мне выгоднее не брать дежурство, а поехать на мероприятие, потому что там заработаешь в два с половиной раза больше денег.
Парень рассказывает, что после оплаты обязательных платежей у него остается около 750−850 рублей.
— Я пока живу с родителями и не стесняюсь этого. Не вижу смысла отдавать деньги за квартиру, гораздо правильнее и выгоднее нести заработанное в семью. Параллельно создаю себе финансовую подушку безопасности, чтобы в будущем куда-то двинуться. Стараюсь ежемесячно откладывать минимум сто рублей.
Отдельная статья расходов в бюджете — языковые курсы. Знание двух иностранных языков Анатолию нужно в случае, если он все-таки решит эмигрировать.
— Так как я молодой доктор, может быть куда-нибудь получится уехать. В случае, если здесь не появятся какие-то перспективы. Хочется позитивных сдвигов в организации работы, чтобы не возникало желания сбежать в IT или еще куда-то, а еще нормального отношения пациентов и руководства, — рассказывает парень.
«Продолжаю подрабатывать массажистом»
Виктория работала несколько лет воспитателем, но решила сменить профессию и ушла в казино. Однако через некоторое время она снова вернулась в педагогику, «для души». Спустя три года девушку повысили до заместителя воспитателя.
— Два года назад у меня была зарплата 460 рублей, это учитывались стаж до пяти лет и вторая категория. Половина воспитателей держится из-за личного интереса, потому что материальная составляющая могла быть и больше. Первый год, когда я работала замом, сумма повысилась до 600. Сейчас может доходить до 800, но это в связи с тем, что увеличился объем работы.
Обещанная прибавка за последний месяц составила 50−55 рублей. «Мы ее просчитывали всем коллективом. Тяжело увидеть даже на примере одного воспитателя, так как в один месяц он может получить большую премию, а во второй не получить ничего», — объясняет девушка.
Виктория рассказывает, что воспитатель с высшей категорией и стажем в 15 лет может получать зарплату в 700−800 рублей. За высшую категорию специалисту доплачивают 130 рублей, за первую — 80 рублей, за вторую — 40 рублей. Однако большинство специалистов получает меньше, поэтому им приходится искать подработку на стороне.
— У меня в свое время было ИП по организации массажей. Но когда вступила в новую должность, пришлось его закрыть. Однако клиенты остались, и я продолжаю подрабатывать, вечером могу взять одного-двух человек. Месяц от месяца не зависит, в среднем сверху выходит рублей 400.
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FINANCE.TUT.BY расспросил бюджетников, как изменились их зарплаты после повышения.
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