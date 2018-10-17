"Пока живу с родителями". Бюджетники, которым подняли зарплаты, рассказывают о доходах и расходах

«Удивился сумме, за месяц вышло почти 1400 рублей», — рассказывает анестезиолог-реаниматолог Анатолий. В Беларуси с 1 сентября повысили зарплаты некоторым работникам бюджетных организаций. Например, у медработников и педагогов оклады выросли на 20 процентов. FINANCE.TUT.BY расспросил бюджетников, как изменились их зарплаты после повышения.



Фото носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«За полгода можно отложить около 250 евро»

Татьяна работает биологом в Институте физиологии Академии наук. Самую маленькую зарплату она получила в октябре прошлого года — 273 рубля. Наибольшая сумма вышла в июне этого года — 640 рублей вместе с отпускными за 19 дней. Татьяна рассчитывает, что после повышения зарплата станет примерно на 100 рублей больше.



Фото: из личного архива героя

Татьяна по образованию биолог. Девушка окончила экологический институт имени Сахарова БГУ в 2017 году и сейчас работает по распределению младшим научным сотрудником в Институте физиологии Академии наук. По ее словам, работу пришлось искать не очень долго, около двух месяцев.

Меньше всего денег девушка получила в октябре прошлого года — 273 рубля. Максимальная зарплата вышла в июне, вместе с отпускными — 640 рублей. Также туда включены все надбавки, четыре дня больничного и дополнительная работа в проекте на 0,1 ставки — плюс 45 рублей.

— Расчетник с повышением мы получим только 2 ноября. Написано, что оно составит на усмотрение работодателя от 40 до 100 процентов. Надеюсь, что с повышающим коэффициентом зарплату поднимут примерно на сто рублей.

В последнем сентябрьском расчетнике девушки значится сумма в 511 рублей. Из них оклад — 160 рублей, тарифная ставка — 305 рублей, доплата молодому специалисту — 15 рублей. За стаж добавляют 10%, повышающий научный коэффициент составляет 30%. После всех вычетов на руки Татьяна пока получает 356 рублей.

— Занятость у нас полная, восемь рабочих часов и обед 45 минут. Если человек не находится в лаборатории, он может читать специализированную литературу или писать статьи. Еще приходится вести достаточно большое количество документации, поддерживать чистоту и порядок в лабораторных помещениях. Часто с коллегами обсуждаем полученные результаты исследования, анализируем их.

По словам девушки, летом больше всего «относительно свободного времени без лабораторной занятости». В это время начинается отпускной сезон, поэтому сотрудники почти не берут новые большие проекты. Аналогичная ситуация складывается в конце года. «Тут наша работа обычно заключается в том, чтобы написать отчет по итогам года», — поясняет Татьяна.

В это время у работников академии есть официальная возможность подработки при наличии заказов. Например, можно выполнять различные исследования по хоздоговору и получать разовые премии. Также есть возможность участвовать в долгосрочных проектах — в этом случае бюджетная белорусская организация или зарубежная компания нанимают сотрудников Академии как подрядчиков для выполнения какой-либо долгосрочной работы. Специалисту выписывают 0,1 ставки и ежемесячно доплачивают определенную сумму, — рассказывает Татьяна.

— Я работаю в лаборатории физиологии питания и спорта, и по хоздоговорам мы можем исследовать коммерческую продукцию, например питание или воду. Заказчик поставляет нам свой продукт, мы выполняем исследование, пишем отчет и отдаем его. После этого с нами рассчитываются.

Татьяна живет с родителями, поэтому может экономить на жилье и коммуналке. «Очень давно хочу съехать, но с такой зарплатой не получается. Когда искала однокомнатную квартиру, поняла, что почти весь мой заработок будет уходить только на аренду», — объясняет девушка. После всех обязательных платежей у нее остается 100−150 рублей, часть суммы откладывается на непредвиденные расходы. Также родные выручают с едой.

— Если бы я питалась на свои деньги, 2/3 зарплаты точно бы уходило на продукты. Много сэкономить не получается. Если сильно не ужиматься, но при этом не ходить в кино и кафе, за полгода можно отложить около 250 евро. Однако если нужно купить что-то важное, например зимнюю одежду или обувь, все деньги уходят туда.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Трудиться на ставку невыгодно»

Анатолий работает анестезиологом-реаниматологом. Самую высокую зарплату он получил после повышения в сентябре — почти 1400 рублей. До этого он зарабатывал около 1050−1200 рублей при работе на 1,5 ставки и более. Старается ежемесячно откладывать минимум 100 рублей.

Минчанин Анатолий (имя изменено по просьбе героя) трудится детским анестезиологом-реаниматологом уже три года. Позади — интернатура с зарплатой в 300 рублей и распределение. Врач рассказывает, что ему искренне нравится работа, но периодически приходят мысли о переезде в другую страну на аналогичную должность. Причина — соотношение зарплаты и слишком большой ответственности.

— Приходят молодые доктора и попадают в мясорубку. В то же время, когда они видят, что в IT зарабатывают больше, отправляются на курсы тестировщиков со словами «спасибо, мне не надо столько ответственности и головной боли».

Самая маленькая получка ждала парня сразу после распределения. «В интернатуре, конечно, получал копейки, где-то 350 рублей», — вспоминает он. В статусе молодого специалиста заработок стал значительно выше — 750−800 рублей. Однако это оплата занятости на 1,5 ставки. На 1,75 ставки сумма получается еще больше, примерно на 100−150 рублей.

По загруженности это примерно пять дней в неделю с восьми утра до восьми вечера плюс дежурства на выходных. Причина такой занятости — низкая зарплата на ставку и общая нехватка людей.

— Из-за недостатка специалистов хочешь не хочешь, а работать надо. К тому же трудиться на ставку невыгодно. Вот когда начинаются переработки и ты проводишь на работе большую часть своего времени, получаешь сопоставимые деньги. Может быть ситуация, когда ты трудишься сутки через сутки, так как коллеги стараются помогать и друг друга подменять. Хоть это и запрещено, но во многих белорусских медучреждениях на подобное закрывают глаза.

Без сентябрьского повышения самая высокая зарплата доходила до 1200 рублей. «Такую сумму получил под Новый год. Так в течение года выходило в районе 1050−1100 рублей при работе на полторы ставки и больше», — объясняет Анатолий.

Впрочем, признается парень, получка за последний месяц его приятно удивила. Он уже видел новый расчетный листок и определил, что повышение составило около 200 рублей.

— Честно говоря, посмотрел в расчетник и такой: «Ого!» Удивился сумме, за месяц вышло почти 1400 рублей. Но на фоне того, сколько времени ты проводишь на работе, думаешь: «Ну хоть так». С одной стороны, ты вроде получаешь неплохие деньги, но с другой — ты вкладываешь туда какое-то гигантское количество часов.

Парень признается, что первой мыслью после получения расчетника у него было: «О, на два мероприятия мне надо будет меньше съездить». Дело в том, что Анатолий подрабатывает музыкантом на свадьбах и корпоративах, однако делает это не очень часто из-за плотного графика.

— Меня приглашают поиграть на мероприятиях. За один день можно заработать от 80 до 120 рублей. Максимум ездил пять раз в месяц, получил прибавку около 500 рублей к зарплате. Но это работа "на расслабоне" — ты играешь музыку в классной атмосфере, общаешься с приятными людьми и получаешь удовольствие. Сказать, сколько получается за дежурство, это просто крохи. Иногда мне выгоднее не брать дежурство, а поехать на мероприятие, потому что там заработаешь в два с половиной раза больше денег.

Парень рассказывает, что после оплаты обязательных платежей у него остается около 750−850 рублей.

— Я пока живу с родителями и не стесняюсь этого. Не вижу смысла отдавать деньги за квартиру, гораздо правильнее и выгоднее нести заработанное в семью. Параллельно создаю себе финансовую подушку безопасности, чтобы в будущем куда-то двинуться. Стараюсь ежемесячно откладывать минимум сто рублей.

Отдельная статья расходов в бюджете — языковые курсы. Знание двух иностранных языков Анатолию нужно в случае, если он все-таки решит эмигрировать.

— Так как я молодой доктор, может быть куда-нибудь получится уехать. В случае, если здесь не появятся какие-то перспективы. Хочется позитивных сдвигов в организации работы, чтобы не возникало желания сбежать в IT или еще куда-то, а еще нормального отношения пациентов и руководства, — рассказывает парень.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Продолжаю подрабатывать массажистом»

Виктория работает заместителем воспитателя в детском саду и получает 800 рублей. Дополнительно она трудится массажистом на дому, это занятие приносит около 400 рублей в месяц. Последняя прибавка к зарплате составила примерно 50−55 рублей.

Виктория работала несколько лет воспитателем, но решила сменить профессию и ушла в казино. Однако через некоторое время она снова вернулась в педагогику, «для души». Спустя три года девушку повысили до заместителя воспитателя.

— Два года назад у меня была зарплата 460 рублей, это учитывались стаж до пяти лет и вторая категория. Половина воспитателей держится из-за личного интереса, потому что материальная составляющая могла быть и больше. Первый год, когда я работала замом, сумма повысилась до 600. Сейчас может доходить до 800, но это в связи с тем, что увеличился объем работы.

Обещанная прибавка за последний месяц составила 50−55 рублей. «Мы ее просчитывали всем коллективом. Тяжело увидеть даже на примере одного воспитателя, так как в один месяц он может получить большую премию, а во второй не получить ничего», — объясняет девушка.

Виктория рассказывает, что воспитатель с высшей категорией и стажем в 15 лет может получать зарплату в 700−800 рублей. За высшую категорию специалисту доплачивают 130 рублей, за первую — 80 рублей, за вторую — 40 рублей. Однако большинство специалистов получает меньше, поэтому им приходится искать подработку на стороне.

— У меня в свое время было ИП по организации массажей. Но когда вступила в новую должность, пришлось его закрыть. Однако клиенты остались, и я продолжаю подрабатывать, вечером могу взять одного-двух человек. Месяц от месяца не зависит, в среднем сверху выходит рублей 400.

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