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Беларусь готовится отметить 25-летие президентства Лукашенко

18.10.2018 14:24 — Разное | UDF  
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Наталья Качанова. Фото: БЕЛТА
По итогам совещания у президента глава Администрации Наталья Качанова не смогла рассказать ничего внятного. И только одна фраза достойна внимания.

"Самые серьезные задачи были поставлены нам в плане контроля, взаимодействия с Советом Министров, отработки документов, которые поступают в Администрацию президента и в дальнейшем - главе государства", - сказала Наталья Качанова. "Все четко должно быть отработано, проведена экспертиза документов, прежде чем предоставить их на рассмотрение главы государства. Со стороны Администрации президента мы понимаем, что это очень ответственная, важная работа. Но результат может быть тогда, когда будет полное взаимодействие. Это основополагающее, о чем сегодня шел разговор".

"Эта триединая задача, которая была поставлена главой государства фактически несколько лет назад. Конечно, контроль за выполнением этих поручений будет самый жесткий"…


И еще.

По словам Качановой, которую цитирует БЕЛТА, речь шла и о предстоящих мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам и юбилейным датам. Так, в 2019 году будет отмечаться 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, исполнится 25 лет институту президентства.

«25 лет институту президента» – это красиво звучит. Но можно сказать и по-другому: исполнится 25 лет, как пост президента в Беларуси занимает один человек – Александр Лукашенко. И это уже звучит не очень… Похоже, в Беларуси решили не стесняться, а праздновать.

 
 
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По итогам совещания у президента Наталья Качанова не смогла рассказать ничего внятного.
 
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