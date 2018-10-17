Беларусь готовится отметить 25-летие президентства Лукашенко



Наталья Качанова. Фото: БЕЛТА

"Эта триединая задача, которая была поставлена главой государства фактически несколько лет назад. Конечно, контроль за выполнением этих поручений будет самый жесткий"…

сказалаИ еще.По словам Качановой, которую цитирует, речь шла и о предстоящих мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам и юбилейным датам. Так, в 2019 году будет отмечаться 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, исполнится 25 лет институту президентства.– это красиво звучит. Но можно сказать и по-другому: исполнится 25 лет, как пост президента в Беларуси занимает один человек – Александр Лукашенко. И это уже звучит не очень… Похоже, в Беларуси решили не стесняться, а праздновать.