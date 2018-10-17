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«СБ. Беларусь сегодня»

«Вывод сделали практически все бывшие советские республики, включившие в число своих идейных приоритетов принципы консолидации нации и общественного осознания суверенитета».

— отмечаетПримечательно, что во всем большом интервью ни разу ничего не было сказано про белорусский язык, как если бы он не являлся составной частью патриотического воспитания.отмечает чиновник.А каким образом осуществляются попытки размывания понятия патриотизма? Станислав Зась уверен, что внедрением идей космополитизма.— отмечает Зась.Независимость, по словам Зася, предстает главной ценностью:— отмечает Станислав Зась.По его словам, невозможно строить страну,на— отмечает Зась.— отметил госсекретарь Совета безопасности.