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Госсекретарь Совета безопасности: "Люди на болоте" — неподходящий образ для строительства процветающего государства
Фото: TUT.BY
«Тезис об устаревании понятия патриотизма, даже в наш век глобализации и прагматизма, — в корне неверен. Ведущие позиции в современном мире занимают именно страны с устойчивой национальной идентичностью и высоким уровнем развития патриотизма», — отмечает Станислав Зась.
Примечательно, что во всем большом интервью ни разу ничего не было сказано про белорусский язык, как если бы он не являлся составной частью патриотического воспитания.
«Призывы отказаться от национального патриотизма как пережитка прошлого, размывание существующей системы ценностей являются компонентами так называемой «мягкой силы», позволяющей эффективно управлять значительными массами населения в странах — объектах информационно—психологического воздействия», — отмечает чиновник.
А каким образом осуществляются попытки размывания понятия патриотизма? Станислав Зась уверен, что внедрением идей космополитизма.
«СССР многие годы в глазах своих граждан представал мировым лидером с самым передовым общественным строем, авангардом «прогрессивного» человечества, страной с лучшими людьми, наукой, техникой, экономикой, многочисленными достижениями в различных областях. Советский Союз действительно было за что ценить. И его ценили до тех пор, пока народ не разочаровался в самих идеях социализма и коммунизма. Создалось ощущение, что такую страну не за что любить, поэтому, когда она начала разрушаться в 1991 году, ее целостность никто реально не защитил», — отмечает Зась.
Независимость, по словам Зася, предстает главной ценностью:
«Вывод сделали практически все бывшие советские республики, включившие в число своих идейных приоритетов принципы консолидации нации и общественного осознания суверенитета».
«В Беларуси (…) неоднозначно сочетаются достаточно противоречивые тенденции сохранения ценностей советской эпохи и внедрения западных стандартов. Хотя совсем не обязательно категорично выбирать между первым и вторым — ведь мы и сами вправе конструировать и выдерживать необходимые нам матрицы ценностей. Также во многом наблюдается воспроизведение устаревших смыслов вместо актуальных тем и сюжетов. Пример тому — широко распространенный литературный символ белорусов как «людей на болоте». В стремительно развивающемся мире высоких технологий весьма сомнительно, что молодежь будет работать на процветание государства с таким образом», — отмечает Станислав Зась.
По его словам, невозможно строить страну, «делая акцент» на «этапах развития белорусского социума в составе Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи или БССР», «потому что зачастую оно [прошлое] достаточно противоречиво».
«В Беларуси общий взгляд существует в основном на историю Великой Отечественной войны, именно поэтому она выбрана в качестве консолидирующего исторического периода, в том числе формирующего национальную идентичность, патриотизм и единство белорусского общества», — отмечает Зась.
«Конечно же, при реализации патриотизма как национальной ценности следует избегать крайних форм его выражения, способных в итоге превратить патриотизм в радикальный национализм. Следует руководствоваться пониманием того, что развитие патриотической идеи, ее постоянное привитие обществу, воспитание патриотизма должно носить не плановый и даже не программный, а постоянный характер. Патриотизм должен становиться признаком хорошего тона, зрелости и закладываться во все сферы жизнедеятельности государства», — отметил госсекретарь Совета безопасности.
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Госсекретарь Совета безопасности: "Люди на болоте" — неподходящий образ для строительства процветающего государства
Тема интервью — патриотизм и его место в современном мире и в Беларуси.
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