Россельхознадзор проверяет белорусские томаты и пекинскую капусту





Россельхознадзор до 26 октября будет инспектировать белорусских производителей томатов и пекинской капусты, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В ведомстве отметили, что работают три группы представителей Россельхознадзора. Они инспектируют производителей во всех регионах страны. Инспекции ожидаются на 68 предприятиях, в том числе на 28 предприятиях, которые поставляют овощи закрытого грунта.

Представители Россельхознадзора работают вместе с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.