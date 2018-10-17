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Россельхознадзор проверяет белорусские томаты и пекинскую капусту
18.10.2018 14:31 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор до 26 октября будет инспектировать белорусских производителей томатов и пекинской капусты, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
В ведомстве отметили, что работают три группы представителей Россельхознадзора. Они инспектируют производителей во всех регионах страны. Инспекции ожидаются на 68 предприятиях, в том числе на 28 предприятиях, которые поставляют овощи закрытого грунта.
Представители Россельхознадзора работают вместе с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
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Россельхознадзор до 26 октября будет инспектировать белорусских производителей томатов и пекинской капусты, сообщили в пресс-службе Министерства сельского...
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