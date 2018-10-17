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Гендиректор украинского клуба: Не допущу, чтобы футболисты-геи попали в нашу команду

18.10.2018 15:02 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов рассказал, что не допустит попадания в команду футболистов-геев.

Сергей Рафаилов. Фото: ФК «Заря»

— Вы против поцелуев мужчин.

— Категорически.

— Что вы такого страшного в Манчестере увидели?

— Я просыпаюсь очень рано. Обычно у меня подъем в 5 часов утра. Что делать в городе, где у меня не будет возможности погулять? Я хожу и гуляю. Это было не в 5 утра, ближе к обеду, но далеко от нашей гостиницы.

Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно куда. Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень…

У нас тоже сейчас модно, что мужики встречаются, обнимаются. Но это был другого рода поцелуй — это был поцелуй в губы. Сразу, с порога, такой длительный. Не могу сказать, что это было — с языком или без.

— Вас неплохо растиражировали британские СМИ?

— Мне говорили, что было 8 миллионов просмотров.

— Если бы в «Заре» были футболисты, которые любят обниматься и целоваться, вы бы их выгнали из команды?

— Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше… Это для меня неприемлемо, однозначно, — сказал Рафаилов в интервью программе «Футбольный на голову» на Football Hub.

 
 
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Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что не допустит попадания в команду футболистов-геев.
 
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