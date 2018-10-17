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Юные воспитанники волковысской СДЮШОР № 2 серебряные призеры первенства области по волейболу
18.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
11-12 октября в Гродно проходило первенство Гродненской области среди юношей 2004 года рождения.
В турнире встречались пять команд: г. Гродно, Волковысского, Свислочского, Лидского и Гродненского районов.
Воспитанники тренера Волковысской СДЮШОР № 2 Сергея Березовского по итогам соревновательных дней стали серебряными призерами, пропустив вперед команду областного центра.
Поздравляем!
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11-12 октября в Гродно проходило первенство Гродненской области среди юношей 2004 года рождения. В турнире встречались пять команд: г. Гродно,...
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