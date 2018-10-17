Беларусь продолжит курс на развитие отношений с ЕС – Макей

Беларусь намерена развивать отношения с Евросоюзом с учетом национальных интересов, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Есть четкая установка главы государства относительно продолжения курса на развитие нормальных отношений с Европейским союзом, в первую очередь экономических, политических и гуманитарных", - сказал В.Макей по итогам своего доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Министра цитирует госагентство БелТА .

По словам главы МИД, он, в частности, проинформировал президента о своем недавнем участии во встрече министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства" и стран - членов ЕС, которая прошла 15 октября в Люксембурге.

"Было доложено о работе над теми документами, которые мы сейчас отрабатываем вместе с Евросоюзом, - это приоритеты партнерства, соглашения об облегчении визового режима и реадмиссии. В целом есть существенные подвижки по всем документам, но, к сожалению, не по нашей вине периодически появляются какие-то новые нюансы, которые требуют дополнительного времени для анализа, уточнения или принятия решений", - отметил В.Макей.

Министр подчеркнул, что белорусская сторона намерена спокойно работать над этими документами с учетом национальных интересов.