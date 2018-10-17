ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузия получила в дар от США два устаревших сторожевых катера

18.10.2018 14:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Соединенные штаты Америки подарили Грузии два сторожевых катера класса "Айленд".

На состоявшейся в четверг в порту Поти торжественной церемонии с участием премьер-министра республики Мамуки Бахтадзе и.о. посла США Элизабет Руд заявила, что новые корабли "помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море".

"Служба береговой охраны США обеспечила подготовку двух грузинских экипажей, которые будут обслуживать корабли, названные "Диоскурией" и "Очамчире" (Диоскурия - древнегреческая колония на территории Сухума, Очамчира - населенный пункт в Абхазии - ИФ). Мы ценим ваш выбор названия этих кораблей", - сказала Э.Руд.

По ее словам, "у Грузии сложное соседство, а оккупированная территория представляет собой особый вызов в плане контроля за незаконной торговлей".

Она пообещала, что США продолжат усилия по укреплению Службы береговой охраны Грузии.

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. Всего было построено 49 катеров этого класса. В 2014 году их начали выводить из состава Береговой охраны США в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера типа Sentinel, однако в настоящее время 12 катеров все еще эксплуатируются.

Выведенные из состава Береговой охраны и законсервированные катера США постепенно передают своим союзникам. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время без учета передаваемых Украине двух катеров у американской стороны остаются в наличии около 30 "Айлендов".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину- 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540.

 
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные штаты Америки подарили Грузии два сторожевых катера класса "Айленд". На состоявшейся в четверг в порту Поти торжественной церемонии с участием...
 
Новости дня
Новости разные
 
От сериалов до «ужастиков». Уроженка Гомеля стала немецкой актрисой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика