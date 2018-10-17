Грузия получила в дар от США два устаревших сторожевых катера

Соединенные штаты Америки подарили Грузии два сторожевых катера класса "Айленд".

На состоявшейся в четверг в порту Поти торжественной церемонии с участием премьер-министра республики Мамуки Бахтадзе и.о. посла США Элизабет Руд заявила, что новые корабли "помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море".

"Служба береговой охраны США обеспечила подготовку двух грузинских экипажей, которые будут обслуживать корабли, названные "Диоскурией" и "Очамчире" (Диоскурия - древнегреческая колония на территории Сухума, Очамчира - населенный пункт в Абхазии - ИФ). Мы ценим ваш выбор названия этих кораблей", - сказала Э.Руд.

По ее словам, "у Грузии сложное соседство, а оккупированная территория представляет собой особый вызов в плане контроля за незаконной торговлей".

Она пообещала, что США продолжат усилия по укреплению Службы береговой охраны Грузии.

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. Всего было построено 49 катеров этого класса. В 2014 году их начали выводить из состава Береговой охраны США в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера типа Sentinel, однако в настоящее время 12 катеров все еще эксплуатируются.

Выведенные из состава Береговой охраны и законсервированные катера США постепенно передают своим союзникам. Согласно данным из открытых источников, в настоящее время без учета передаваемых Украине двух катеров у американской стороны остаются в наличии около 30 "Айлендов".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину- 34 м, ширину - 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540.