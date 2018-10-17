Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Белэкспо 13-14 ноября

С 12 по 18 ноября в Минске состоится Всемирная неделя предпринимательства (GEW Belarus) – главное мероприятие ноября для предпринимателей и стартаперов страны. Ключевым событием Недели станет уникальная для Беларуси выставка-форум инновационных компаний и стартапов, которая пройдет 13 и 14 ноября в залах Национального выставочного центра БелЭкспо. 12 числа состоится торжественное мероприятие по открытию выставки-форума с участием первых лиц Республики Беларусь.

"Выставка GEW Belarus - это интенсивное погружение в стартап-экосистему Беларуси и общение с главными, ключевыми людьми и компаниями, которые создают инновации и технологии в стране и мире, – говорит Анастасия Хоменкова, руководитель ООО "Центр деловых коммуникаций "БелБиз", - Передовые технологичные компании, техсообщества и самые громкие стартапы страны (OneSoil, PandaDoc и другие) - вот наша основная аудитория. Присоединяйтесь к выставке со стендом, чтобы привлечь внимание инвесторов, сообщить бизнес-сообществу о лидерстве в инновациях и технологиях, получить заряд идей и множество контактов, набрать команду. Выставка-форум 13 и 14 ноября - лучшая площадка как для стартапа, так и для развития современного бизнеса".

Выставка-форум GEW Belarus соберет для совместной работы предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, стартапов и международных экспертов. В числе компаний-участников выставки – Белорусский инновационный фонд, Белорусско-Швейцарский банк (ЗАО БСБ Банк), Сообщество инвесторов ранних стадий ANGELS' Band, Бизнес-школа ИПМ, Беларусбанк, посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, клуб английского языка Mulberry Club и другие. На площадке GEW Belarus 2018 выставочные стенды разделены по секциям: финансовые технологии, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса, образование для бизнеса, технологии для бизнеса и технические сообщества.

Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, министерство экономики Беларуси, Международная финансовая корпорация (IFC) и посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Совета министров Республики Беларусь и министерства экономики.

Ключевые события Недели:

Церемония открытия GEW BELARUS (12 ноября 2018)

Торжественный прием для представителей бизнес-сообщества и СМИ с участием правительства Беларуси.

Выставка GEW BELARUS (13 и 14 ноября 2018)

Выставка всемирной недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: финансовые технологии, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса, образование для бизнеса, технологии для бизнеса и технические сообщества. Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.

Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018)

Контент форума будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Конкурс “Ментор года” 2018 (13 ноября 2018)

Звание лучшего бизнес-наставника года будет присуждено по результатам открытого народного голосования.

Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)

Главный конкурс стартапов страны проводится при поддержке посольства Великобритании в Республике Беларусь. Пять победителей поедут в Лондон и будут представлены инвесторам Великобритании и всего мира.

Детская конференция Я - Будущий предприниматель (14 ноября 2018)

Успешный бизнесмен в 12 лет – это реальность! Детская конференция объединит всех гуру будущего, детей и подростков, готовых делом доказать, что за ними – завтрашний день.

Всемирная неделя предпринимательства ( GEW ) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз" – официальный представитель Всемирной недели предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, министерства экономики Беларуси, Банка Развития Республики Беларусь, Международной финансовой корпорации (IFC) и посольства Великобритании в Беларуси.