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Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Белэкспо 13-14 ноября
С 12 по 18 ноября в Минске состоится Всемирная неделя предпринимательства (GEW Belarus) – главное мероприятие ноября для предпринимателей и стартаперов страны. Ключевым событием Недели станет уникальная для Беларуси выставка-форум инновационных компаний и стартапов, которая пройдет 13 и 14 ноября в залах Национального выставочного центра БелЭкспо. 12 числа состоится торжественное мероприятие по открытию выставки-форума с участием первых лиц Республики Беларусь.
"Выставка GEW Belarus - это интенсивное погружение в стартап-экосистему Беларуси и общение с главными, ключевыми людьми и компаниями, которые создают инновации и технологии в стране и мире, – говорит Анастасия Хоменкова, руководитель ООО "Центр деловых коммуникаций "БелБиз", - Передовые технологичные компании, техсообщества и самые громкие стартапы страны (OneSoil, PandaDoc и другие) - вот наша основная аудитория. Присоединяйтесь к выставке со стендом, чтобы привлечь внимание инвесторов, сообщить бизнес-сообществу о лидерстве в инновациях и технологиях, получить заряд идей и множество контактов, набрать команду. Выставка-форум 13 и 14 ноября - лучшая площадка как для стартапа, так и для развития современного бизнеса".
Выставка-форум GEW Belarus соберет для совместной работы предпринимателей, инвесторов, государственных деятелей, стартапов и международных экспертов. В числе компаний-участников выставки – Белорусский инновационный фонд, Белорусско-Швейцарский банк (ЗАО БСБ Банк), Сообщество инвесторов ранних стадий ANGELS' Band, Бизнес-школа ИПМ, Беларусбанк, посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, клуб английского языка Mulberry Club и другие. На площадке GEW Belarus 2018 выставочные стенды разделены по секциям: финансовые технологии, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса, образование для бизнеса, технологии для бизнеса и технические сообщества.
Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, министерство экономики Беларуси, Международная финансовая корпорация (IFC) и посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Совета министров Республики Беларусь и министерства экономики.
Ключевые события Недели:
Церемония открытия GEW BELARUS (12 ноября 2018)
Торжественный прием для представителей бизнес-сообщества и СМИ с участием правительства Беларуси.
Выставка GEW BELARUS (13 и 14 ноября 2018)
Выставка всемирной недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: финансовые технологии, инвестиции, инновации, поддержка бизнеса, образование для бизнеса, технологии для бизнеса и технические сообщества. Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.
Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018)
Контент форума будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.
Конкурс “Ментор года” 2018 (13 ноября 2018)
Звание лучшего бизнес-наставника года будет присуждено по результатам открытого народного голосования.
Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)
Главный конкурс стартапов страны проводится при поддержке посольства Великобритании в Республике Беларусь. Пять победителей поедут в Лондон и будут представлены инвесторам Великобритании и всего мира.
Детская конференция Я - Будущий предприниматель (14 ноября 2018)
Успешный бизнесмен в 12 лет – это реальность! Детская конференция объединит всех гуру будущего, детей и подростков, готовых делом доказать, что за ними – завтрашний день.
Всемирная неделя предпринимательства (
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С 12 по 18 ноября в Минске состоится Всемирная неделя предпринимательства (GEW Belarus) – главное мероприятие ноября для предпринимателей и стартаперов страны. Ключевым...
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