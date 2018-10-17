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Руководителей «Брестэнерго» и «Белэнерго» наказали за взрыв на Лунинецкой ТЭЦ
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26 августа 2014 года на Лунинецкой ТЭЦ произошёл взрыв, в результате которого погиб один рабочий и пострадали ещё двое. Материальный ущерб составил около двух миллионов долларов или 144,4 тысячи базовых величин. Сегодня, 18 октября, Брестский областной суд огласил приговор по этому делу,
Обвиняемыми по уголовному делу − четыре работника энергетической отрасли Беларуси, в том числе гендиректор РУП «Брестэнерго» Сергей Леоновец и его заместитель по капитальному строительству Алексей Власов, зам главного инженера по теплотехнической части Александр Рабчинский и первый замгендиректора ГПО «Белэнерго» Сергей Машкович, который раньше работал главным инженером «Брестэнерго».
Суд признал Сергея Леоновца и Сергея Машковича виновными в умышленном неисполнении действий, которые они должны были совершить, что привело к тяжким последствиям. Их осудили на три года колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также пять лет им нельзя занимать должности, связанные с организационными обязанностями, на предприятих и в учреждениях энергетики.
Александра Рабчинского признали виновным по той же статье, а также в служебном подлоге. Его осудили на два года колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также лишили права занимать высокие должности на четыре года. А по второй статье обвинения ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты.
Алексея Власова оправдали «за недоказанностью», но осудили за служебный подлог. Ему дали год исправительных работ. Власова и Рабчинского освободили от наказания по служебному подлогу «за истечением срока давности».
Осужденных на реальные сроки Леоновца, Машковича и Рабчинского взяли под стражу в зале суда. Они явно не ожидали такого исхода − на оглашение приговора они явились даже без вещей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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