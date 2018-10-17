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Руководителей «Брестэнерго» и «Белэнерго» наказали за взрыв на Лунинецкой ТЭЦ

18.10.2018 14:52 — Разное | KYKY  
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26 августа 2014 года на Лунинецкой ТЭЦ произошёл взрыв, в результате которого погиб один рабочий и пострадали ещё двое. Материальный ущерб составил около двух миллионов долларов или 144,4 тысячи базовых величин. Сегодня, 18 октября, Брестский областной суд огласил приговор по этому делу, пишет TUT.by.

Обвиняемыми по уголовному делу − четыре работника энергетической отрасли Беларуси, в том числе гендиректор РУП «Брестэнерго» Сергей Леоновец и его заместитель по капитальному строительству Алексей Власов, зам главного инженера по теплотехнической части Александр Рабчинский и первый замгендиректора ГПО «Белэнерго» Сергей Машкович, который раньше работал главным инженером «Брестэнерго».

Суд признал Сергея Леоновца и Сергея Машковича виновными в умышленном неисполнении действий, которые они должны были совершить, что привело к тяжким последствиям. Их осудили на три года колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также пять лет им нельзя занимать должности, связанные с организационными обязанностями, на предприятих и в учреждениях энергетики.

Александра Рабчинского признали виновным по той же статье, а также в служебном подлоге. Его осудили на два года колонии усиленного режима без конфискации имущества. Также лишили права занимать высокие должности на четыре года. А по второй статье обвинения ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% зарплаты.  

Алексея Власова оправдали «за недоказанностью», но осудили за служебный подлог. Ему дали год исправительных работ. Власова и Рабчинского освободили от наказания по служебному подлогу «за истечением срока давности».

Осужденных на реальные сроки Леоновца, Машковича и Рабчинского взяли под стражу в зале суда. Они явно не ожидали такого исхода − на оглашение приговора они явились даже без вещей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото на фоне заголовка: @Alex__Steff
 
 
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26 августа 2014 года на Лунинецкой ТЭЦ произошёл взрыв, в результате которого погиб один рабочий и пострадали ещё двое. Материальный ущерб составил около двух...
 
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