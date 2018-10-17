«Дело Коржича». Обвиняемые выступили с последним словом в суде

17 октября судья объявил, что дело о смерти Александра Коржича закончено. 18 октября обвиняемые выступили с последним словом. Приговор судья огласит 5 ноября, пишет TUT.by. Сначала с речью выступила адвокат Светланы Коржич, мамы погибшего, а потом обвинямые в доведении до самоубийства сержанты − Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич.

Позиция мамы Коржича

Мамы погибшего солдата Светланы Коржич на суде сегодня нет. Накануне она заявила, что не согласна с мнением гособвинителя, который уверен в доведении Коржича до самоубийства. Мама уверена, что это было убийство. В качестве аргументов её адвокат говорит об экспертизе майки Коржича − на ней мог быть биологический материал как погибшего солдата, так и ещё как минимум двух неустановленных лиц. Аналогично с ремнём и пряжкой. Адвокат спрашивает, чьё ДНК обнаружило следствие: «Доводы, что лица, причастные к гибели Коржича, отсутствуют, не выдерживают никакой критики. Эти лица просто не установлены».

Адвокат высказалась и про следственный эксперимент со статистами: «Статистов провели к вентиляционной шахте подвала, где нашли тело Коржича. Но, как установлено в ходе следствия, из-за отсутствия лампочек света по всему подвалу не было». Она утверждает, что найти самостоятельно без света шахту очень сложно. Усложняла ситуацию и низкая дверь в шахту. Александр здесь раньше не был.

«Получается, Коржичем в этот день должны быть совершены сложные действия. Однако, как говорил психиатр, это не характерно для суицида», − сказала адвокат. она добавила, что Александр имел планы на будущее и не провялял суицидальных наклонностей. Гособвинитель во время судебного процесса раньше говорил, что солдаты были в тяжелой психологической обстановки, и суицид в таких условиях мог совершить человек с психическим заболеванием. Адвокат сейчас упомянула про это и отметила, что у Александра не было никаких психических заболеваний.

«Свидетель К. на вопрос, почему он не обращался к вышестоящему руководству и не рассказывал о действиях, которые совершали по отношению к нему и сослуживцам, пояснил: «Не хотел быть стукачом». Такую позицию в той или иной мере озвучили все рядовые. Это «не стучать», которое сильнее чувства собственного достоинства военнослужащих, с учетом безответственности, самоустранения и отсутствия контроля со стороны ответственных должностных лиц <…>, и повлекло к череде всех уголовных дел. Хочется верить, что виновные в смерти Коржича будут установлены и понесут заслуженное наказание».

Последнее слово обвиняемых

Сержанты высказались очень кратко.

Антон Вяжевич: «Хочу принести извинения потерпевшим и выразить соболезнования Светлане Николаевне Коржич. В содеянном раскаиваюсь, вину осознаю».

Евгений Барановский: основные факты обвинения признает и раскаивается. «С тем, что виновен в самоубийстве Коржича, не согласен».

Егор Скуратович: «Действий по отношению к Коржичу не совершал, сговора с сослуживцами не было. Остальные преступления, связанные со взятками, я признаю. Считаю, я это совершил и это доказано». Он попросил суд быть объективным, принимая решение по делу. От этого, отметил, зависит «моя судьба». Егор поблагодарил родных, которые поддерживают его все это время, и извинился перед потерпевшими: «Приношу свои соболезнования Светлане Коржич и извиняюсь перед ней за все Вооруженные силы Республики Беларусь».

Приговор огласят 5 ноября.

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