«Корона» прокомментировала таинственную сделку с «Пятым элементом»

Оттенка таинственности добавило то, что никаких официальных комментариев со стороны «Короны» не поступало, а сотрудники «Корона-Техно» анонимно и шепотом рассказывали, что скоро их выселят с площадей, на которые должен прийти другой игрок рынка,ex-press.by