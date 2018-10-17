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«Корона» прокомментировала таинственную сделку с «Пятым элементом»
Оттенка таинственности добавило то, что никаких официальных комментариев со стороны «Короны» не поступало. В белорусском информационном пространстве обсуждается тема сделки между «Короной» и «Пятым элементом».
Оттенка таинственности добавило то, что никаких официальных комментариев со стороны «Короны» не поступало, а сотрудники «Корона-Техно» анонимно и шепотом рассказывали, что скоро их выселят с площадей, на которые должен прийти другой игрок рынка,
Мы адресовали конкретный вопрос руководству «Короны» и вот какой получили ответ:
«Действительно, мы сдали часть торговых площадей, находящихся в «Короне», «Пятому элементу» в аренду. Мы считаем, что это выгодно для нас, они считают так же. Нам не нравится, что кто-то пытается залезть к нам в карман, поэтому отметим, что «Корона-Техно» — рентабельна, но собственники бизнеса решили, что такой шаг будет еще выгоднее. Пока что эти планы затрагивают Гродно, Барановичи и Бобруйск: там аренда начинается уже с ноября», — сообщили «Нашей Ниве» в руководстве торговой сети.
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Оттенка таинственности добавило то, что никаких официальных комментариев со стороны «Короны» не поступало. В белорусском информационном пространстве...
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