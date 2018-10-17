|
В Гродно в ожидании Лукашенко создали фантомный квартал
В Гродно возник целый фантомный квартал. Исторические здания, которые вопреки протестам историков и общественности местные власти должны были снести, получили новую жизнь благодаря… визиту Александра Лукашенко 19 октября,
Старинные здания в аварийном состоянии покрасили, поменяли окна, но есть ли смысл в таком ремонте?
Снаружи свежо отремонтированная, но на практике – опасная зона, так как здание – в аварийном состоянии. Для семьи историка Татьяны Косатой-Герасюк, как и для многих туристов и местных жителей, Новый мир – излюбленное место для прогулки:
«Когда деньги на краску появились, когда есть деньги на работу людей, которые там задействованы, то почему не появились деньги на минимальную консервацию зданий?»
Здания на улице Горького относятся к историческому району Новый мир. В довоенный период здесь жила элита города и выдающиеся представители различных этнических культур: сохранились дома инженера Высоцкого и доктора Беклемишева. Для городского бюджета здания дешевле снести, чем реконструировать. Но осенний визит Лукашенко вмешался в планы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно возник целый фантомный квартал. Исторические здания, которые вопреки протестам историков и общественности местные власти должны были снести, получили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)