В Гродно в ожидании Лукашенко создали фантомный квартал









Старинные здания в аварийном состоянии покрасили, поменяли окна, но есть ли смысл в таком ремонте?





Снаружи свежо отремонтированная, но на практике – опасная зона, так как здание – в аварийном состоянии. Для семьи историка Татьяны Косатой-Герасюк, как и для многих туристов и местных жителей, Новый мир – излюбленное место для прогулки:





«Когда деньги на краску появились, когда есть деньги на работу людей, которые там задействованы, то почему не появились деньги на минимальную консервацию зданий?»









Здания на улице Горького относятся к историческому району Новый мир. В довоенный период здесь жила элита города и выдающиеся представители различных этнических культур: сохранились дома инженера Высоцкого и доктора Беклемишева. Для городского бюджета здания дешевле снести, чем реконструировать. Но осенний визит Лукашенко вмешался в планы.







