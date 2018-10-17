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В Гродно в ожидании Лукашенко создали фантомный квартал

18.10.2018 14:58 — Разное | Партизан  
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В Гродно возник целый фантомный квартал. Исторические здания, которые вопреки протестам историков и общественности местные власти должны были снести, получили новую жизнь благодаря… визиту Александра Лукашенко 19 октября, сообщает belsat.eu



 Старинные здания в аварийном состоянии покрасили, поменяли окна, но есть ли смысл в таком ремонте?

Снаружи свежо отремонтированная, но на практике – опасная зона, так как здание – в аварийном состоянии. Для семьи историка Татьяны Косатой-Герасюк, как и для многих туристов и местных жителей, Новый мир – излюбленное место для прогулки:

«Когда деньги на краску появились, когда есть деньги на работу людей, которые там задействованы, то почему не появились деньги на минимальную консервацию зданий?»


Здания на улице Горького относятся к историческому району Новый мир. В довоенный период здесь жила элита города и выдающиеся представители различных этнических культур: сохранились дома инженера Высоцкого и доктора Беклемишева. Для городского бюджета здания дешевле снести, чем реконструировать. Но осенний визит Лукашенко вмешался в планы.



 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно возник целый фантомный квартал. Исторические здания, которые вопреки протестам историков и общественности местные власти должны были снести, получили...
 
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