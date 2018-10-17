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Лукашенко: Важнейшие экономические решения должно принимать правительство

18.10.2018 14:07 — Разное | Партизан  
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Администрация президента должна заниматься своим делом, а в правительстве будут рассматриваться важнейшие экономические проблемы и вырабатываться важнейшие решения, заявил Александр Лукашенко 18 октября на совещании с руководством своей администрации.

По словам Лукашенко, Администрация президента должна быть монолитным экспертным центром и выполнять роль своего рода фильтра по многим вопросам. "Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание президента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть государственный секретариат Совета безопасности", — заявил он. 

Разграничение полномочий — это важный вопрос, подчеркнул Лукашенко. "Но то, что все вопросы должны проходить через Администрацию президента, — это факт, — добавил он. — Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений президента".

Лукашенко назвал кадровую политику одной из ключевых функций администрации, заявив о необходимости ее совершенствования на всех уровнях. "Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр президента. Это уже ваш хлеб — кадровые вопросы", — сказал он.

По словам Лукашенко, Администрация президента должна "немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах", "вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны". 

"Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире. Вслед за ней и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития", — заявил глава государства.

18 августа Александр Лукашенко сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси был назначен Сергей Румас — профессиональный банкир, сторонник либеральных реформ.



 
 
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Администрация президента должна заниматься своим делом, а в правительстве будут рассматриваться важнейшие экономические проблемы и вырабатываться важнейшие...
 
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