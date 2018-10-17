Какая она... Мама?



«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе», – поется в известной песне. И нельзя с такими словами не согласиться. Ведь для каждого из нас мама – самый дорогой и близкий человек, который делит с нами и радость и печаль. Она любит нас такими, какие мы есть. А что по этому поводу думают наши дети? С вопросами, какая твоя мама и что ты хочешь ей пожелать, мы отправились в дошкольный центр развития ребенка г. Свислочи.

Костя Гроцкий, 3 года:







– Моя мама Катя любит водить машину. А еще любит готовить обед. Она отправляет поезда. Желаю ей, чтобы она была здоровой, чтобы всегда мне вкусно готовила, покупала новую одежду, не уставала на работе, была самой красивой и доброй.



Ангелина Сыроежко, 4 года:



– Моя мама Таня самая сильная и добрая. Она работает на железной дороге. Мама любит жарить картошку и макароны. Желаю, чтобы она не болела, а я ее буду радовать.



Давид Смолей, 5 лет:







– Моя мама Оля красивая, добрая, ласковая, нежная. Вместе с ней мы собираем коллекцию Бонстиков. Она вкусно готовит пельмени, а утром – горячие бутерброды. Хочу, чтобы мама была всегда красивой и чтоб исполнялись ее мечты.



Лера Шестак, 5 лет:







– Мама Вера добрая, красивая. Она меня любит и все покупает, делает мне красивые прически, вкусно готовит кушать, ухаживает за младшим братиком. Желаю мамочке счастья, здоровья, любви. Чтобы она была хорошая, добрая, не болела и еще, чтобы я не болела.



Матвей Холявский, 4 года:







– Мама Таня милая, добрая, ласковая. Она водит машину и вкусненько готовит пюре и тортики. Хочу, чтоб она была здоровой и веселой.



Марина Боярчук, 4 года:







– Моя мама самая лучшая, добрая, ласковая. Я очень ее люблю. Она работает поваром в ресторане. Я хочу, чтобы все ее мечты сбывались. А я буду послушной девочкой.



Артур (5 лет) и Тимур (3 года) Савосько:







– Наша мама Оксана добрая и хорошая, но немножко огорчается, когда мы непослушные. Она любит цветы. По дороге в детский сад мы собираем букеты из листьев. Хотим, чтобы мамочка никогда не болела, меньше уставала и могла спокойно отдыхать.



Марина Ковшук (3 года), Софья Березаева (3 года):







– Наши мамы, Таня и Яна, дружат, и мы тоже лучшие подружки. Они очень нас любят. Наши мамы еще вкусно готовят всякие блюда. Желаем им, чтобы они никогда не болели и оставались красивыми.



Катя Ковшук, 6 лет:







– Мама моя добрая. Она лучше всех готовит жареную картошку и любит чистоту в доме. Желаю ей здоровья, счастья, долгих лет и чтобы она всегда слушалась бабушку.



Искренние детские ответы не могут не радовать. Они заставляют нас, взрослых, посмотреть на мир их маленькими глазками, задуматься над простыми жизненными ситуациями. Прислушайтесь к пожеланиям своих ребятишек. Они самые преданные и желают вам только того, чем можно дополнить материнское счастье. Любите своих детей – и они ответят вам тем же!

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.