В Гродно встретили 70-тысячного безвизового туриста



Юбилейным гостем стала 74-летняя туристка из Дании Юта Кристенсен. Вместе со своими друзьями она преодолела свыше тысячи километров пути, чтобы воочию увидеть Гродно – город, который произвел на нее неизгладимое впечатление еще при заочном знакомстве. Надо сказать, что нынешние туристы –пенсионеры, которые на вечерних курсах в родном городе Фредерисия изучают русский язык. От своей преподавательницы Елены – коренной гродненки, они и узнали о красотах Гродно и решили, что сюда стоит приехать. Своими впечатлениями туристы с удовольствием делятся с журналистами – бойко рассказывают о том, что учительница оказалась права.

– Город действительно красив, удивительная архитектура, чистые улицы, открытые и гостеприимные люди. Гродно покорил с первого взгляда, и каждый день, а мы планируем провести здесь неделю, дарит нам новые впечатления. Приятно удивило и известие о том, что я стала юбилейным туристом, – рассказывает Юта Кристенсен у стен Коложской церкви – именно с нее сегодня датчане начали свой экскурсионный день.



Встретили гостей на территории древнего храма и вручили ценные подарки заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, настоятель Свято-Борисо-Глебской церкви протоиерей Александр Болонников.

– Радует, что география безвизовых путешественников в Гродно и Гродненский район постоянно расширяется: регион уже посетили 70 тысяч туристов из 63 стран мира. А всего с начала года на Гродненщине побывали свыше 160 тысяч иностранцев. Несмотря на то, что наибольший интерес к поездкам в наш регион по-прежнему проявляют граждане Литвы, Польши, Латвии и Германии, увеличивается поток иностранных туристов и из других государств. Это говорит о том, что белорусское направление становится все более популярным у иностранцев. В регионе многое делается для повышения туристической привлекательности Гродно, Гродненского района и Августовского канала, – сказал Виктор Лискович.





Рост туристического потока отражается на развитии региона. За время действия безвизового режима были открыты новые объекты питания, гостиницы и хостелы, создано свыше 500 рабочих мест. Активно развивается и Августовский канал – обустраиваются туристические маршруты, среди которых водные, пешие и велосипедные, готовятся к открытию базы отдыха, двери перед гостями распахивают новые агроусадьбы. Работают прокаты велосипедов и плавсредств, пользуется спросом прогулочное судоходство. Обустроена инфраструктура пункта пропуска «Лесная–Рудавка», разворотная площадка у шлюза Домбровка, стояночная полоса. При этом акцент делается на сохранении аутентичности уникального гидрологического объекта – сегодня здесь, как и в середине XIX века, шлюзы открываются и закрываются вручную, а для поддержания канала в рабочем состоянии используются только природные материалы. Сейчас белорусская и польская стороны вместе продвигают уникальный водный объект как единый туристический продукт.





Востребованы у иностранцев различные виды отдыха: познавательный, активный, растет популярность медицинского туризма. Свыше тысячи иностранцев воспользовались безвизовым режимом, чтобы отдохнуть и оздоровиться в санаториях Гродно и Гродненского района, пройти лечение в поликлиниках и больницах областного центра.

Гродненская правда.