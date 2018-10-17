Пассажиры могут воспользоваться выходом № 4-1 (выход на ул. Кальварийская в сторону ул. Сухая).
Администрация приносит извинения пассажирам метрополитена за временные неудобства.
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Один из выходов минской станции метро "Фрунзенская" закрыт на ремонт
18.10.2018 15:33 — Разное | Аргументы и факты
Пассажиры могут воспользоваться выходом № 4-1 (выход на ул. Кальварийская в сторону ул. Сухая).
Администрация приносит извинения пассажирам метрополитена за временные неудобства.
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С 18 октября по 2 ноября будет ремонтироваться пригласительная площадка выхода № 4-2 станции метро "Фрунзенская" (выход на ул. Кальварийская в сторону ул. Тимирязева)
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