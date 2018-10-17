13-14 октября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд. В столице встретились хоккейные клубы «Виктория» и «Минск». Девушки уже состязались ранее: в первом туре в обоих матчах сильнее были минчанки.

В первый игровой день темп задавали «викторианки». Счет открыла Елена Сажина. К слову, на протяжении состязания она отличилась двумя голами, и еще одним – Юлия Михейчик. Первая игра 6-го тура завершилась победой нашей команды со счетом 3:2.

Вторая встреча завершилась ничьей – 2:2. Голами в нашей команде отличились Диана Хмылова и Елена Сажина. К сожалению, ведя в счете на протяжении всего матча, не удалось сохранить преимущество. За две минуты до конца игры минчанки, заменив вратаря на полевого игрока, смогли сравнять счет.

На данный момент «Виктория» расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Наши спортсменки отстают от второго места, на котором располагается ХК «Минск», на три очка, а от первого, которое занимает «Ритм» – на пять.

Главный тренер хоккейного клуба «Виктория» Виктор Березовик отметил, что его подопечные могли бы сыграть и лучше – было много хороших моментов.

– Но мы и не ставим задачу подняться на первое место на круговом этапе, – отметил Виктор Викентьевич. – В начале сезона мы решили давать больше практики молодежи, чтобы впоследствии задействовать ее в плей-офф. В прошлом году мы весь чемпионат шли на первом месте, а в финале проиграли. Поэтому сейчас уклон делается на другое. Эта игра показала, что мы достойно можем сразиться с самыми разными клубами. Девушки полностью отдаются игре, и это радует. Несмотря на то, что у нас несколько спортсменок травмированы, мы показали хорошую игру.

Результаты остальных матчей 6-го тура:

ХК Текстильщик — СДЮШОР ХК Минск

1-й матч – 3:0

2-й матч – 2:1

Матчи Гроднооблспорт — ГХК Ритм

1-й матч – 0:11

2-й матч – 1:11

Турнирная таблица после 6-ого тура выглядит следующим образом:

ГХК «Ритм» — 12 игр — 30 очков

ХК «Минск» — 12 игр — 28 очков

«Виктория» — 12 игр — 25 очков

«Текстильщик-БарГУ» — 12 игр — 18 очков

СДЮШОР ХК «Минск» — 12 игр — 6 очков

«Гроднооблспорт» — 12 игр — 0 очков.

На такой ноте завершился первый круг чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд. «Викторианки» сыграли 12 игр из 20. Но это не означает, что у спортсменок наступает спокойное время отдыха. Это отнюдь не так. Впери у «Виктории» серьезные тренировки и подготовка к индорхоккею. Это один из игровых видов спорта, разновидность хоккея на траве. В этом виде спорта акцент делается на отработку быстроты принятия решения, технику игры.

Уже в декабре стартует чемпионат Республики Беларусь по индорхоккею.

– Этот спорт очень энергозатратный, поэтому будем выкладываться по полной, – комментирует Виктор Березовик.

Напомним, в прошлом году «Виктория» заняла второе место по индору. А это значит – нам есть к чему стремиться.

Еще одно направление работы у нашего клуба на предстоящий период – тренировка скамейки запасных. Виктор Викентьевич отмечает, что силы будут направлены на то, чтобы скамейка запасных стала конкурентоспособной. Ведь у спортсменок нет времени на раскачку, они должны выходить на поле и сразу же включаться в игру. Поэтому сейчас у девушек будет больше индивидуальных тренировок.

– Возможно, мы начнем активнее работать с юными хоккеистками из детско-юношеской школы, чтобы возникла живая и здоровая конкуренция, – рассказывает главный тренер. – Сейчас хотим привлекать молодежь, возобновлять наборы. Не будем сидеть на месте. Включимся в индивидуальную работу с каждой спортсменкой, привлечем молодежь и будем двигаться вперед.

Смолевичи – хоккейный город, здесь много талантливых людей, хороших спортсменов. Многие из смолевичан вошли в состав национальной сборной. Наша задача разглядеть таланты и работать с ними.

С приходом весны у хоккеисток «Виктории» начнется подготовительный период. Как правило, это 21-23 дня сборов в оздоровительном комплексе «Огонек» с постоянными тренировками, с упором на специальную физическую подготовку и индивидуальные упражнения.

Также в апреле планируется старт второго круга чемпионата страны. А 19-22 апреля смолевичская «Виктория» отправится в Великобританию в город Рочестер, где пройдет Кубок Трофи. Белорусская команда была определена в группу Б, где сыграет с украинской «Сумчанкой», испанским «Кампо» и «Ватерлоо Дакс» из Бельгии.

– Большое спасибо всем спортсменкам за хорошие результаты и самоотдачу на каждой игре, – обратился Виктор Викентьевич. – Мы гордимся успехами и будем оттачивать проблемные моменты. Безусловно, хотелось бы выезжать на товарищеские матчи в Европу, сражаться с более сильными клубами и получать игровую практику. Надеемся, скоро осуществим все планы и задумки. Также мы всегда рады принимать различные хоккейные клубы у себя.

Лидия СУДНИКОВИЧ.