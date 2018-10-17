Покровский кирмаш в Озерицкой Слободе  

В воскресенье в агрогородке Озерицкая Слобода при большом стечении прихожан и гостей прошел престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – один из самых почитаемых у православных христиан осенних праздников. В этот же день в нашей стране отмечается День матери. Это символично, ведь каждая мать стремится укрыть своего ребенка любовью и заботой, как Пресвятая Богородица весь мир укрывает Своим Покровом от бед и напастей.

Божественную литургию в криптовой части строящегося храма Покрова Пресвятой Богородицы возглавил настоятель храма священник Иоанн Ясюкевич. Множество молящихся ощутили особую праздничную атмосферу богослужения. Окна храма были распахнуты, и все те, кто не смог присутствовать на богослужении, ведь небольшой храм едва ли мог вместить всех желающих, слышали величественное пение хора у его стен. После воскресной литургии был совершен крестный ход на верхний храм, где батюшка отслужил молебен о скорейшем завершении строительства.





Специально к празднику возле храма была установлена сцена. Здесь же развернулся Покровский кирмаш.

– Пожилые прихожане рассказывали о том, что в Озерицкой Слободе на Покров всегда проходил кирмаш, – говорит отец Иоанн. – На лошадиные повозки слободчане укладывали богатый урожай с собственного подворья, кто-то колол кабанчика специально к этому празднику, и сельчане приезжали в храм. Вначале все присутствовали на литургии, а после на площади возле храма выстраивались в длинные ряды и торговали. Уже в те времена на Покровский кирмаш за местными товарами приезжали даже минчане.





Открыла развлекательную часть праздника детская программа с участием аниматоров. Маленьким гостям скучать не приходилось: конкурсы, шоу мыльных пузырей и сладкие подарки заинтересовали малышей, которые с интересом включились в игру.

В воскресный день своими музыкальными подарками всех пришедших на кирмаш гостей со сцены радовали участники эстрадной студии «Шанс» (г.Минск). Часовая концертная программа эстрадной музыки с яркими костюмами и элементами танца, посвященная Дню матери, пришлась по душе всем от мала до велика.





С самого утра у церковных стен расположилась выставка-ярмарка изделий ручной работы воспитанников воскресной школы Покровского прихода. Специально к празднику Покрова Пресвятой Богородицы ребята вместе с педагогами воскресной школы и родителями смастерили на своих занятиях травниц. Тряпичные куклы, наполненные душистой календулой и мятой, приглянулись гостям праздничной ярмарки, и вскоре все они обрели новых хозяев. На вырученные от продажи самодельных игрушек средства школьники планируют во время осенних каникул съездить в паломническую поездку. Кроме того, все мамы воспитанников воскресной школы получили в подарок таких кукол от своих чад.

В числе гостей праздника были организаторы-хореографы Минского бала православной молодежи, которые провели для всех желающих мастер-класс по танцам народов мира.

Спортивно-игровую программу привезли с собой православные казаки. Под чутким руководством представителей казачества юноши и мужчины из числа гостей собирали и разбирали автомат, демонстрировали свою молодецкую силу, соревнуясь в жиме гири.





На протяжении всего праздника у храма можно было полакомиться домашними блинами, пирогами и кексами, которые испекли прихожане Покровского храма, выпить ароматного чаю, приготовленного в старинном самоваре. Здесь же можно было приобрести иконы и душеполезные книги.





– Кирмаш прошел в теплой атмосфере, – делится впечатлениями преподаватель воскресной школы Елена Васильевна Стрельцова. – Люди приходили целыми семьями, и каждый мог найти что-то интересное для себя – благо, погода выдалась замечательная. Многие слободчане впервые поднялись на верхний храм, кто-то даже не знал, что нижний храм – действующий, и здесь проходят богослужения. Агрогородок ведь развивается и постоянно прирастает новыми жителями. А главное – мы достигли основной цели праздника: показали, какие светлые чувства нашей душе могут принести общение, молитва и совместное творчество. К тому же, это был еще один замечательный повод увидеться и разделить радость праздника, который прошел на одном дыхании и в одном душевном порыве благодаря предстательству и покровительству Пресвятой Богородицы.

Виктория КИРБАЙ.

Фото с сайта Борисовской епархии.