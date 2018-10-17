Четыре малыша родились в районе в Неделю матери

День матери — безусловно, один из самых трогательных и нежных праздников, ведь для каждого из нас нет никого роднее и лучше человека, чем мама. Мы, женщины, звенья одной цепи, имя которой — материнство. И пока женская рука качает колыбель, пока материнское сердце бьется в такт с сердцем ребенка, благословенна на земле женщина-мать, — будут сохранены и вечные ценности: любовь, долг, верность…

День матери совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, и всю предшествующую перед ним неделю мы традиционно поздравляем своих мам, бабушек, говорим им теплые слова. Но в нашем районе есть и еще одна славная, трогательная традиция: единственный раз в году в святая святых, родильное отделение УЗ «Смолевичская ЦРБ» пускают к молодым мамам и новорожденным новоиспеченных пап, бабушек и дедушек Для малышей, которые родились в Неделю матери, прямо в стенах лечебного учреждения работники Смолевичского отдела загс, управляющие делами Озерицко-Слободского и Усяжского сельисполкомов провели торжественную церемонию регистрации рождения. Не остались в стороне от этого события и депутатский корпус района, районное объединение профсоюзов.





В праздничную неделю в Смолевичском роддоме родились двое мальчишек и две девчонки: В семье Павла и Елены Мазан появился на свет первенец Артемка, у Александра и Татьяны Матусевичей — третья доченька Катюша. У Николая и Нины Канарских семья пополнилась с рождением второго ребеночка, доченьки Миланы. В семье Алексея и Надежды Авериных появился сын Никита, третий ребенок в семье.

— Мир без детей — это мир без будущего, — отметила в своем выступлении начальник Смолевичского отдела загс Наталья Владимировна Конюшик. — Недаром говорят: «Строишь планы на год — сей хлеб. На десятилетие — сажай деревья. Строишь планы на век — рожай детей». С рождением ребенка, конечно, меняется жизнь. Ребенок дарит незабываемые ощущения радости и счастья, которые приносят в жизнь совершенно простые вещи: смех ребенка, топот его ножек, объятия ручек. Все эти моменты мы запоминаем на всю жизнь. Да, есть еще и бессонные ночи, и слезы, но все это не сравнимо с тем счастьем, которое дарят дети. Мне бы хотелось пожелать нашим мамочкам, чтобы их малыши росли здоровыми, крепкими и счастливыми.. Пусть они сполна почувствуют материнскую ласку и сильные руки отца. Я желаю, чтобы к первому документу вашего ребенка, свидетельству о рождении, в назначенное время прибавились и документ об образовании, и документ о браке…

Молодые родители из рук Натальи Владимировны получили не только первый в жизни документ своих детей, но и памятные подарки.

— От лица Смолевичского районного исполнительного комитета, от всего депутатского корпуса я поздравляю сегодня всех, кто находится на нашем мероприятии, — сказала председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева. — Появление ребенка в семье — это праздник для всех. Но особые слова благодарности — вам, дорогие девочки, мамы, потому что вы уже совершили подвиг, дав миру новых людей. Рождение ваших деток практически совпало с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пусть же ее заступничество будет сопровождать и вас, и ваших деток. Чего желают мамам? Того, что является самым важным в их жизни. Здоровья и счастья для их детей. И я желаю, чтобы ваши малыши росли здоровыми, счастливыми, талантливыми, успешными, радовали вас, были настоящей опорой в будущем. Крепкого здоровья и вам, девочки, счастливого материнства!





Первые руки, которые чувствует малыш, и первые лица, которые он видит — это даже не мамы, а медицинские работники. Врач акушер-гинеколог Валентина Викторовна Дорошевич, которая помогла появиться на свет всем четырем малышам, также не смогла остаться в стороне от такого торжественного события, как регистрация их рождений. Она поздравила всех с пополнением в семьях, пожелала всем крепкого здоровья и, конечно, обязательно посетить стены Смолевичского роддома еще раз.

Профсоюзная организация — это тот оплот, который всегда стоит на защите материнства и детства. Это особо подчеркнула председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Надежда Владимировна Цыбулько, которая вместе с председателями профсоюзных комитетов предприятий, на которых трудятся родители новорожденных, поздравила мам и пап, бабушек и дедушек, и, конечно, самих малышей с торжественной регистрацией рождения.

Теплые слова прозвучали в этот день и в адрес работников родильного отделения УЗ «Смолевичская ЦРБ».

Рождение ребенка — всегда незабываемое, пожалуй, одно из самых значимых в жизни каждой семьи событий. Подобные регистрации, пусть и проводятся не так часто, дают возможность семьям, организациям и объединениям района еще раз почувствовать свое единство, сплотившись вокруг маленького, но уже так горячо любимого всеми человека.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.