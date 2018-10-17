Соответствующие задачи Глава государства поставил премьер-министру Сергею Румасу, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы открыли производство легковых автомобилей. Посмотрите, сколько там белорусского — мизер. А нам надо, чтобы мы производили все свое. Давайте будем делать там сиденья для автомобилей, пусть со временем — двигатели, трансмиссии», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусским предприятиям надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и производить по импортозамещению все необходимое.

«Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики, — сказал Глава государства. — Мы еще по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей. Импортозамещение — очень важный вопрос. Ничего не надо выдумывать, надо ставить станки, технологическое оборудование и производить комплектующие».

Касаясь проблемы посредничества, Александр Лукашенко обратил внимание, что оно часто становится основой для коррупционных схем. «За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами. И что поражает — у нас посредники даже на белорусскую продукцию. В Минске производим, и через посредника минские предприятия покупают», — возмутился Президент.

«Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный! Да и надо посмотреть посредников по импорту, — добавил глава государства. — Я не хочу выдавать какие-то нерыночные рекомендации, но посредничество стало проблемой. Раньше это называли спекуляцией: купи и перепродай. И в этой цепочке даже несколько посредников. За счет этого цена увеличивается на 30-50%, а иногда и больше».

Александр Лукашенко заметил, что ранее ставил задачу заняться этой проблемой председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову, однако подвижек пока не увидел. Президент поручил Сергею Румасу взять на свой контроль вопросы развития импортозамещения и борьбы с посредничеством и до конца года внести соответствующие предложения.

Отвечая на вопросы журналистов после доклада Главе государства, Сергей Румас отметил, что задания в сфере импортозамещения доведены до каждого министерства. Одним из примеров того, как может быть организована эта работа, является Оршанский регион. «Сегодня в Орше есть несколько крупных заводов, которые имеют избыточные площади. Они являются очень хорошими площадками для размещения импортозамещающих производств, в частности для нашего автомобилестроения. Это одно из направлений. По всем другим видам продукции (где есть возможность и в Беларуси есть конкурентные условия для ее производства) правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств», — заявил премьер-министр.

Что касается посредничества, Сергей Румас уточнил, что ни в одном из поручений нет полного запрета, так как посредничество в некоторых сферах и отраслях необходимо. «Тот же магазин, в котором мы покупаем продукты, — это своего рода посредник. Розничная сеть, оптовые базы — это вынужденные необходимые элементы посредничества и современной торговли», — сказал он.

Одновременно премьер-министр констатировал, что выявляется много фактов, когда цена товара, проходящего через несколько рук, увеличивается на каждом звене этой цепочки. «И когда глава государства говорит о том, что необходимо искоренять посредничество, он в первую очередь имеет в виду такие примеры, которые приводят к неконкурентоспособности продукции», — отметил Сергей Румас.

В правительстве на контроле три поручения Президента, касающихся разных аспектов посредничества. «Уже проведена большая работа по выстраиванию оптимальных с точки зрения экономического смысла способов продаж как белорусской, так и импортной продукции. Это один из вопросов, который должен находиться на постоянном контроле», — заявил премьер-министр.

Сергей Румас подчеркнул, что в конечном итоге на вершине всего должна стоять экономическая целесообразность: «Если посредничество помогает увеличить объемы продаж, более эффективно с меньшими издержками продавать продукцию, значит, оно имеет право на жизнь. Но когда в рамках одного населенного пункта или одного предприятия товар проходит через несколько рук, естественно, от этого можно отказаться, тем самым повысив эффективность деятельности».

Отвечая на вопрос, не замешана ли в выявляемых посреднических схемах коррупционная составляющая, премьер-министр выразил мнение, что это не массовое явление, хотя такие факты не изжиты. «Мне кажется, что часть руководителей могут просто идти по пути наименьшего сопротивления. Потому что самому выстраивать товаропроводящие сети, схемы продаж бывает труднее, чем просто кому-то отдать на реализацию, или что-либо покупать у кого-то, кто предлагает быстрые условия, но не самые хорошие с экономической точки зрения. Думаю, здесь нет универсального рецепта. Каждый случай надо рассматривать индивидуально с точки зрения выгоды для предприятия», — сказал Сергей Румас.

БЕЛТА.