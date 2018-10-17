В Смолевичском районе состоялось выездное заседание первичной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Палаты представителей Национального собрание Республики Беларусь, в работе которого основной акцент был сделан на изучение опыта работы значимых социальных объектов.

Первым в нашем районе участницы заседания посетили уникальное крестьянско-фермерское хозяйство «Green Ranch», расположенное в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета, где познакомились с деятельностью хозяйства и его главой Николаем Васильевичем Синковцом.

— Еще несколько лет назад здесь было поле, — начал свой рассказ о хозяйстве Николай Васильевич. — Так получилось, что когда у меня возникла идея создания хозяйства, совпали и интересы всех членов семьи, и мы решили заниматься именно лошадьми. И сегодня в общее дело вовлечены все члены нашей семьи: мы с женой, сын с невесткой, дочь и даже внучата. Развиваемся в двух направлениях: животноводство и агротуризм. Мы занимаемся содержанием лошадей, обучением верховой езде, для этого созданы все условия. Кто-то приезжает к нам заниматься постоянно, кто-то просто отдохнуть у нас есть домики временного содержания, и многие семьями приезжают просто отдохнуть, душой, сходить на рыбалку, на прогулку, покататься на лошади. Кроме этого, мы занимаемся благотворительным проектом «Ипотерапия» для детей с особенностями развития. И для обучения верховой езде, и для занятий ипотерапией у нас есть профессиональные тренеры.

О реализации совместного с Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района проекта по реабилитации детей с особенностями развития посредством лечебной верховой езды и о работе Центра присутствующим рассказали организатор благотворительного проекта по ипотерапии Наталья Синковец и директор ЦКРОиР Галина Рудюк.

Так, в проекте по ипотерапии, который, к слову, воплотился в жизнь в апреле 2017 года, постоянно занимаются 10 воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, и уже есть положительные результаты. И даже большая победа: один ребенок с выраженными двигательными нарушениями после проведенной операции и курса ипотерапии сделал первые самостоятельные шаги и уже может ходить без помощи взрослых.

—У меня всегда было особое отношение к детям с особенностями развития, но не было возможности помочь им, — отметила Наталья Синковец. — Сегодня мы воплощанем в жизнь свои задумки, и они уже приносят свои результаты. Хочется помогать. Особенно, когда видишь, насколько это важно и нужно.

Участницы выездного заседания смогли воочию увидеть условия содержания лошадей, как проходят тренировки детей, обучающихся верховой езде и детей, с которыми занимаются ипотерапией; оценить условия, созданные для проведения досуга отдыхающих. Кроме этого, интересовались женщины и проблемными вопросами, некоторые из них брали «на карандаш».

После участницы переехали в Ляденский Благовещенский ставропигиальный мужской монастырь, где для них была проведена ознакомительная экскурсия, а также женщины приняли участие в богослужении.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

На фото: на «Green Ranch» .

Фото Александра ВОЛОДЬКО.