Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело о преступной схеме, связанной с подделкой документов на транспортные средства, приобретенные за пределами Республики Беларусь.

Противоправная деятельность участников преступной группы пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходят 9 граждан Республики Беларусь в возрасте от 29 до 55 лет, которые в зависимости от роли и степени участия занимались преступными действиями.

По материалам следствия, данные лица в период времени с апреля по сентябрь 2018 года изготавливали поддельные официальные документы, отражающие исчисление и уплату физическими лицами утилизационного сбора в отношении ввезенных в Республику Беларусь из Российской Федерации транспортных средств. Фальшивый документ сбывали гражданам, которые в последующем предоставляли его при постановке автомобиля на учет в ГАИ.

В ходе проведенных следственных действий изъята компьютерная техника, поддельная печать, штамп, документы государственных органов с внесенными ложными сведениями о регистрационном номере бланка, дате, уплаченной сумме утилизационного сбора.

Правоохранительным органам известно уже не менее чем о двадцати пяти фактах сбыта таких поддельных документов.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.380 (использование заведомо подложного документа группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении семерых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности и иных лиц продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.