Вера Лапко проиграла в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Белоруска Вера Лапко не вышла в полуфинал турнира WTA International в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.



Вера Лапко. Фото: tennis.by

В четвертьфинальном матче Вера Лапко (№ 62 рейтинга WTA) в двух сетах проиграла Белинде Бенчич (№ 47 WTA) из Швейцарии — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Первый сет прошел с заметным преимуществом Бенчич и справедливо завершился в ее пользу.

Начало втоой партии выдалось для белоруски провальным (0:4). Не помог и эмоциональный монолог ее тренера, который несколько раз повторял фразу «Ты меня позоришь» и призывал спортсменку найти себе нового наставника, раз она не хочет его слушать.

При счете 0:4 белоруске все же удалось взять один гейм, но два следующих она без шансов проиграла и отдала весь сет (1:6).

В стартовом поединке Вера Лапко в трех сетах обыграла представительницу Германии Карину Виттхёфт (№ 100 WTA) — 6:4, 5:7, 6:4, в матче 2-го круга Вера Лапко в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Парментье (№ 50 WTA) — 7:5, 6:2.

Ранее в парном разряде Вера Лапко успешно провела стартовый матч. Белоруска вместе с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой взяли верх над дуэтом Ксения Кнолль (Швейцария) / Ирина Бара (Румыния) — 6:7 (2:7), 6:3, 10:6. В четвертьфинале Лапко и Минелла сразятся против дуэта Екатерина Яшина (Россия) / Акгуль Аманмурадова (Узбекистан).