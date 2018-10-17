﻿ Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года». 21.by
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Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»

18.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»Экспертное жюри республиканского конкурса «Лучшая агроэкоусадьба года» подвело итоги состязания в основных и дополнительных (кроме Гран-при) номинациях. Об этом сообщили в ОАО «Белагропромбанк».

В числе победителей — представитель Могилевской области. Так, в номинации «Спорт и здоровье» лучшей признана агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района. Она расположена на берегу Чигиринского водохранилища в деревне Чечевичи. Одновременно может принять до 25 человек. Гостям предлагаются блюда национальной кухни из печи и на открытом огне. Есть русская банька на дровах «по-черному» и японская баня. Для любителей активного отдыха — катание на катере, водных лыжах, лошади, прогулка в лес. На территории усадьбы расположен спортивный городок. На берегу есть благоустроенный навес, мангал, собственный пирс, где можно ловить рыбу и при желании рыбацкие трофеи помогут закоптить в коптильне.

Агроэкоусадьба «Гостинный двор» из этого же района претендует на Гран-при конкурса. Соперниками туристического объекта из деревни Залохвенье станут агроэкоусадьбы «Заповедный остров» (Витебская область), «В хуторской тиши» (Гродненская область) и «Вяселая хата» (Минская область).

Церемония награждения победителей в номинациях и определение обладателя Гран-при конкурса состоится в середине ноября в рамках специализированной конференции по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси.

Конкурс «Лучшая агроэкоусадьба года» проводился по итогам деятельности агроусадеб за 2017 год в номинациях «Спорт и здоровье», «Этнокультура», «Экоусадьба», «Инновационный подход» и в дополнительных — «Народный выбор», «Признание», «Гран-при». В текущем году в состязании приняли участие 46 субъектов агроэкотуризма со всех областей страны. Наибольшее число заявок поступило на номинации «Экоусадьба» и «Этнокультура» — 45,7 и 30,4 % соответственно.

mogilev-region.gov.by

 
 
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Экспертное жюри республиканского конкурса «Лучшая агроэкоусадьба года» подвело итоги состязания в основных и дополнительных (кроме Гран-при) номинациях. Об этом...
 
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