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В Жлобине годовалая девочка заблокировала двери авто и оказалась взаперти
Новости Беларуси. В Жлобине ребенок заблокировал все двери автомобиля изнутри.
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Оказалось, что 33-летний отец девочки завел автомобиль Ford и пошел очищать лобовое стекло. На переднем кресле сидела дочь водителя, которой год и восемь месяцев. Девочка нажала на кнопку и заблокировала все двери авто. Из-за этого ребенок оказался заперт внутри транспортного средства.
При помощи шанцевого инструмента водительская дверь автомобиля была вскрыта. Девочка не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.
В минувшем году в Лельчицах спасателям позвонил 3-летний ребёнок.
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Новости Беларуси. В Жлобине ребенок заблокировал все двери автомобиля изнутри. По информации МЧС, инцидент произошел утром восемнадцатого октября. На место...
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