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Новые рабочие места и достойная зарплата. Как идёт масштабная реконструкция в Болбасово?
Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сроки обозначены чёткие: к 7 ноября. Стать примером для других областей должен весь Оршанский район.
В полет самолет отправлялся только после осмотра молодого лейтенанта Морозова. Из Тверской области России судьба забросила его в небольшой военный городок Болбасово. Авиационную часть позже расформировали, а Александр так и остался в поселке. И с того времени здесь почти ничего не изменилось. Преобразования начались только пару месяцев назад.
От бурного военного прошлого остались не только воспоминания. Удалось сохранить авиаремонтный завод. Правда, людей здесь стало в два раза меньше: около 700 человек. Начались проблемы с заказами.
Сегодня здесь ждут решения вопроса о новом собственнике. Предыдущие – не выполнили свои обязательства. Еще в июле Президент потребовал вернуть завод государству.
Александр Сошников, начальник цеха Оршанского авиаремонтного завода:
Илья Миронович, заместитель начальника цеха Оршанского авиаремонтного завода:
С 5- на 8-часовой рабочий день вернулись всего два месяца назад. Начали поступать новые заказы. И на авиаремонтном вновь заговорили о перспективах.
Анастасия Бут, СТВ:
Взлетная полоса, железная и автомобильная дороги. Теперь это три подъездных пути к логистическому центру, его строят неподалеку. Для людей – это новые рабочие места и хорошая зарплата. К тому же, достойными станут и условия для жизни. В реконструкцию Болбасово вложили 7,5 миллиона рублей. На 70 % работы уже выполнены.
Михаил Луценко, житель Болбасово:
Перекладывают теплотрассу, строят дороги, меняют крышу в детском саду. В школе поставили пластиковые окна, обновляют спортивный и актовый залы. Модернизировали дом культуры и местную больницу. Завершить все работы намерены к 7 ноября.
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Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил...
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