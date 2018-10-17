Президент провел рабочую встречу с министром иностранных дел





Александр Лукашенко 18 октября провел рабочую встречу с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Руководитель внешнеполитического ведомства доложил главе государства об итогах работы министерства в сфере внешнеэкономической деятельности. Было отмечено, что тенденция по росту экспорта сохраняется. Несмотря на некоторое замедление темпов роста, в МИД ожидают позитивные результаты по итогам года.

Владимир Макей также проинформировал Александра Лукашенко о своем недавнем участии во встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточного партнерства и стран-членов Европейского союза, которая прошла 15 октября в Люксембурге. В контексте этого рассмотрен ход подготовки двусторонних соглашений с ЕС.