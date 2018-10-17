В Беларуси проходит масштабное исследование о работе юристов

26 октября на VI Белорусском форуме корпоративных юристов будет объявлены данные исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста-2018». Медиапартнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

По данным американского исследования, 25% опрошенных юристов США отвлекаются на дополнительные задачи более 10 раз в день, еще 30% - 6–10 раз в день.

Образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист» - организаторы исследования и форума - в нынешнем году сделают акцент на вопросе о количестве фактического времени, которое юрист тратит на выполнение трудовых обязанностей.

В исследовании также останутся вопросы о задачах, которые стоят перед юристом: консультирует ли он руководителей, сотрудников компании по личным вопросам. По итогам прошлого года 50% опрошенных юристов отметили, что консультируют работников периодически по личной инициативе.

В блоке вопросов по судебной практике организаторы исследования хотят узнать у юристов, изучают ли они судебную практику, что является фактором обращения в суд, пользуются ли услугами медиации. По результатам прошлогоднего исследования, приказное производство в качестве основного способа взыскания (более 70% общего числа обращений) выбирают 47% взыскателей.

Новые тенденции белорусского бизнеса показывают необходимость не только знаний юриста в области трудового, налогового, гражданского права, но и опыта в решении проблемных вопросов, связанных с информационными технологиями. В рамках исследования участники исследования укажут, сталкиваются ли они в своей работе с договорами о разработке программного обеспечения. В 2017 году 28% опрошенных юристов отметили, что в их работе возникали вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности.

Чтобы определить тренды на юридическом рынке, проблемные области, знаний в которых не хватает юристам, инициаторы исследования предлагают выбрать наиболее актуальные вопросы в сферах строительства, антимонопольного регулирования, ВЭД и других областях.

Что волнует белорусских юристов в 2018 году? Узнаем по результатам исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста – 2018». Принять участие в исследовании можно до 19 октября http://bit.ly/jurist18