ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходит масштабное исследование о работе юристов

18.10.2018 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси проходит масштабное исследование о работе юристов
Фото из открытых источников

26 октября на VI Белорусском форуме корпоративных юристов будет объявлены данные исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста-2018». Медиапартнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

По данным американского исследования,  25% опрошенных юристов США отвлекаются на дополнительные задачи более 10 раз в день, еще 30%  - 6–10 раз в день.

Образовательный центр «Профессиональный интерес» совместно с редакцией журнала «Юрист» - организаторы исследования и форума - в нынешнем году сделают акцент на вопросе о количестве фактического времени, которое  юрист тратит на выполнение трудовых обязанностей.

В исследовании также останутся вопросы о задачах, которые стоят перед юристом: консультирует ли он руководителей, сотрудников компании по личным вопросам. По итогам прошлого года 50% опрошенных юристов отметили, что консультируют работников периодически по личной инициативе.

В блоке вопросов по судебной практике организаторы исследования хотят узнать у юристов, изучают ли они судебную практику, что является фактором обращения в суд, пользуются ли услугами медиации.  По результатам прошлогоднего исследования, приказное производство в качестве основного способа взыскания (более 70%  общего числа обращений) выбирают 47% взыскателей.

Новые тенденции белорусского бизнеса показывают необходимость не только знаний юриста в области трудового, налогового, гражданского права, но и опыта в решении проблемных вопросов, связанных с информационными технологиями. В рамках исследования участники исследования укажут, сталкиваются ли они в своей работе с договорами о разработке программного обеспечения. В 2017 году 28% опрошенных юристов отметили, что в их работе возникали вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности.  

Чтобы определить тренды на юридическом рынке, проблемные области, знаний в которых не хватает юристам, инициаторы исследования предлагают выбрать наиболее актуальные вопросы в сферах строительства, антимонопольного регулирования, ВЭД и других областях.  

Что волнует белорусских юристов в 2018 году? Узнаем по результатам исследования «Портрет профессиональной деятельности юриста – 2018». Принять участие в исследовании можно до 19 октября http://bit.ly/jurist18

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медиапартнер форума – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевские таможенники задержали 63 тонн зерна без документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика