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Могилевские таможенники задержали 63 тонн зерна без документов

18.10.2018 15:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Могилевские таможенники задержали 63 тонн зерна без документов
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни выявлен факт незаконного перемещения зерна по территории Евразийского экономического союза.

В ходе проведения специальных мероприятий в Костюковичском районе Могилевской области были остановлены три грузовых транспортных средства «DAF». В автомобилях находилось более 63 тонн пшеницы, сообщает ГТК.

При проведении проверочных мероприятий установлено, что отправителем товара выступает крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в Российской Федерации. Оказалось, что зерно перемещалось без товарных накладных и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Начат административный процесс. Транспортные средства с грузом задержаны, стоимость зерна устанавливается.

 

 

 
 
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Начат административный процесс. Транспортные средства с грузом задержаны, стоимость зерна устанавливается.
 
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