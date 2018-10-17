Могилевские таможенники задержали 63 тонн зерна без документов

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни выявлен факт незаконного перемещения зерна по территории Евразийского экономического союза.

В ходе проведения специальных мероприятий в Костюковичском районе Могилевской области были остановлены три грузовых транспортных средства «DAF». В автомобилях находилось более 63 тонн пшеницы, сообщает ГТК.

При проведении проверочных мероприятий установлено, что отправителем товара выступает крестьянско-фермерское хозяйство, зарегистрированное в Российской Федерации. Оказалось, что зерно перемещалось без товарных накладных и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Начат административный процесс. Транспортные средства с грузом задержаны, стоимость зерна устанавливается.