ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?

18.10.2018 15:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
Пресс-служба ASUS

Ноутбук vs ПК: игра на опережение

Всерьез рассматривать ноутбук в качестве альтернативы игровому ПК геймеры начали не так давно. Всего несколько лет назад мобильные девайсы сильно уступали ПК почти по всем фронтам. Но прогресс не стоит на месте, и лэптопы начинают смещать с геймерских столов неповоротливые стационарные устройства.

Сегодня главными конкурентами игровым ПК можно считать ноутбуки ASUS линейки ROG. Производитель постоянно совершенствует и без того мощные устройства, шлифуя дизайн и добавляя полезные опции.

Внешний вид

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M весит всего 2,45 кг, а толщина корпуса не превышает 2 см. Такие габариты позволяют брать ноутбук с собой и пользоваться им не только дома, а вообще везде.

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
 

Дизайн ноута брутален и вполне отражает характер этого «зверя»: алюминиевая крышка отшлифована под оружейный металл и отмечена огненным логотипом ROG. Металл присутствует и на рабочей поверхности возле клавиатуры. Рамка экрана и нижняя часть устройства выполнены из прочного пластика.

Что касается внешних разъемов, ROG Zephyrus M располагает четырьмя USB-A 3.1, одним USB-C, HDMI и разъемом для гарнитуры в 3,5 мм. Слот для карты памяти не предусмотрен, зато в комплекте с ноутбуком идет игровая мышь STRIX IMPACT.

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
 

Эффектная особенность ROG Zephyrus M — приподнимающаяся при открытии крышки нижняя панель. Это не просто красивый дизайнерский ход, но и продуманное конструктивное решение. Зазор работает как элемент системы охлаждения и облегчает поступление в корпус свежего воздуха.

Комфорт в использовании

Клавиатура ноутбука ASUS ROG Zephyrus M полноразмерная и по уровню комфорта ничуть не уступает обычной, а в чем-то и превосходит ее. Клавиатура имеет три уровня RGB-подсветки. Каждую из четырех зон клавиш можно обозначать отдельным цветом и добавлять спецэффекты типа «радуги» или «дыхания».

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
 

Ключевые пользовательские параметры меняются нажатием одной кнопки. Четыре клавиши специально вынесены в левый угол и отвечают за вывод на экран фирменной утилиты ROG Gaming Center, отключение микрофона и регулировку громкости. Тачпад ноутбука небольшой, но вполне удобный, с поддержкой жестов.

Размер дисплея ASUS ROG Zephyrus M составляет 15,6 дюйма. Он может похвастать IPS-матрицей, разрешением Full HD (1920 х 1080 pxl), G-SYNC и временем отклика в 3 миллисекунды. Частота развертки составляет 144 Гц, поэтому все движения на экране плавные. Цвета отображаются ярко и четко, искажения при наклоне исключены.

Два динамика по 3,5 Вт, расположенные на нижней стороне корпуса, обеспечивают вполне достойный звук — глубокий и чистый, без хрипов и треска.

Технические характеристики и тесты

По техническим параметрам ASUS ROG Zephyrus M сопоставим с топовыми игровыми ПК. Он оснащен 6-ядерным процессором Intel Core i7−8750H и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ). Объем оперативной памяти DDR4 — 16 ГБ. Встроенная память — 256 Гб на SSD и 1 ТБ на SSHD-накопителе.

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
 

Производительности ноутбука хватает для того, чтобы играть в ресурсоемкие игры на высоких графических настройках. Так, в Assassin’s Creed Origins ноут выдает 35– 45 кадров/сек., в World of Tanks — 80–100 кадров/сек., в Far Cry 5 — 60–70 кадров/сек. Играть при таких показателях очень приятно.

В ходе игры процессор ноутбука загружается на 50–60%, видеокарта — до 80%. То есть значительная часть ресурса может использоваться для других задач, например интернет-стриминга.

В силу своей мощности игровые устройства нередко работают очень шумно и перегреваются. В модели ASUS ROG Zephyrus M эта проблема учтена: показатели нагрева и шума остаются в комфортных пределах. В обычном режиме ноутбук работает очень тихо, а в активном шумит не больше, чем система охлаждения стационарного ПК.

Что в итоге?

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M выглядит стильно и дорого, как и положено ультракрутому современному гаджету. При этом он обладает производительностью и мощностью топового игрового ПК.

Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?
 

Даже убежденные сторонники игровых ПК не станут отрицать, что мобильность — очень ценное качество. Играть или работать хочется не только дома, правда? А если мобильное устройство по характеристикам опережает большинство стационарных компьютеров, то… выбор становится еще проще.

*на правах рекламы.

 

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже убежденные сторонники игровых ПК не станут отрицать, что мобильность — очень ценное качество. Играть или работать хочется не только дома, правда?
 
Новости дня
Новости разные
 
Куда пропал Сафарьян после того, как в федерацию пришел Вергейчик?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика