Способен ли ноутбук заменить игровой ПК?

Ноутбук vs ПК: игра на опережение

Всерьез рассматривать ноутбук в качестве альтернативы игровому ПК геймеры начали не так давно. Всего несколько лет назад мобильные девайсы сильно уступали ПК почти по всем фронтам. Но прогресс не стоит на месте, и лэптопы начинают смещать с геймерских столов неповоротливые стационарные устройства.

Сегодня главными конкурентами игровым ПК можно считать ноутбуки ASUS линейки ROG. Производитель постоянно совершенствует и без того мощные устройства, шлифуя дизайн и добавляя полезные опции.

Внешний вид

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M весит всего 2,45 кг, а толщина корпуса не превышает 2 см. Такие габариты позволяют брать ноутбук с собой и пользоваться им не только дома, а вообще везде.





Дизайн ноута брутален и вполне отражает характер этого «зверя»: алюминиевая крышка отшлифована под оружейный металл и отмечена огненным логотипом ROG. Металл присутствует и на рабочей поверхности возле клавиатуры. Рамка экрана и нижняя часть устройства выполнены из прочного пластика.

Что касается внешних разъемов, ROG Zephyrus M располагает четырьмя USB-A 3.1, одним USB-C, HDMI и разъемом для гарнитуры в 3,5 мм. Слот для карты памяти не предусмотрен, зато в комплекте с ноутбуком идет игровая мышь STRIX IMPACT.





Эффектная особенность ROG Zephyrus M — приподнимающаяся при открытии крышки нижняя панель. Это не просто красивый дизайнерский ход, но и продуманное конструктивное решение. Зазор работает как элемент системы охлаждения и облегчает поступление в корпус свежего воздуха.

Комфорт в использовании

Клавиатура ноутбука ASUS ROG Zephyrus M полноразмерная и по уровню комфорта ничуть не уступает обычной, а в чем-то и превосходит ее. Клавиатура имеет три уровня RGB-подсветки. Каждую из четырех зон клавиш можно обозначать отдельным цветом и добавлять спецэффекты типа «радуги» или «дыхания».





Ключевые пользовательские параметры меняются нажатием одной кнопки. Четыре клавиши специально вынесены в левый угол и отвечают за вывод на экран фирменной утилиты ROG Gaming Center, отключение микрофона и регулировку громкости. Тачпад ноутбука небольшой, но вполне удобный, с поддержкой жестов.

Размер дисплея ASUS ROG Zephyrus M составляет 15,6 дюйма. Он может похвастать IPS-матрицей, разрешением Full HD (1920 х 1080 pxl), G-SYNC и временем отклика в 3 миллисекунды. Частота развертки составляет 144 Гц, поэтому все движения на экране плавные. Цвета отображаются ярко и четко, искажения при наклоне исключены.

Два динамика по 3,5 Вт, расположенные на нижней стороне корпуса, обеспечивают вполне достойный звук — глубокий и чистый, без хрипов и треска.

Технические характеристики и тесты

По техническим параметрам ASUS ROG Zephyrus M сопоставим с топовыми игровыми ПК. Он оснащен 6-ядерным процессором Intel Core i7−8750H и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ). Объем оперативной памяти DDR4 — 16 ГБ. Встроенная память — 256 Гб на SSD и 1 ТБ на SSHD-накопителе.





Производительности ноутбука хватает для того, чтобы играть в ресурсоемкие игры на высоких графических настройках. Так, в Assassin’s Creed Origins ноут выдает 35– 45 кадров/сек., в World of Tanks — 80–100 кадров/сек., в Far Cry 5 — 60–70 кадров/сек. Играть при таких показателях очень приятно.

В ходе игры процессор ноутбука загружается на 50–60%, видеокарта — до 80%. То есть значительная часть ресурса может использоваться для других задач, например интернет-стриминга.

В силу своей мощности игровые устройства нередко работают очень шумно и перегреваются. В модели ASUS ROG Zephyrus M эта проблема учтена: показатели нагрева и шума остаются в комфортных пределах. В обычном режиме ноутбук работает очень тихо, а в активном шумит не больше, чем система охлаждения стационарного ПК.

Что в итоге?

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M выглядит стильно и дорого, как и положено ультракрутому современному гаджету. При этом он обладает производительностью и мощностью топового игрового ПК.





Даже убежденные сторонники игровых ПК не станут отрицать, что мобильность — очень ценное качество. Играть или работать хочется не только дома, правда? А если мобильное устройство по характеристикам опережает большинство стационарных компьютеров, то… выбор становится еще проще.

*на правах рекламы.