На совещании у президента писали все. Что же ценного законспектировали чиновники?

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Вот и теперьпровел для Администрации президента мастер-класс, рассказав, какие задачи должны стоять перед этим государственным органом. А поскольку сами чиновники об этом не знали, пришлось все записывать.Фотографии с совещания 18 октября говорят сами за себя.Итак, что же такого важного, достойного конспекта, сказал Лукашенко.слова главы государства его пресс-служба.Очевидно, в этом месте чиновники пометили:Чиновники, страстно желающие менять решения правительства и силового блока, тут же записали: «нельзя».продолжал белорусский лидер.В конспекте появилось: «поручения выполнять четко».Далее Лукашенко потребовал совершенствовать кадровую политику на всех уровнях.— записали члены администрации.продолжал глава Беларуси. —Неравнодушные люди из идеологической вертикали тут же записали:Под конец мастер-класса Александр Лукашенко подытожил:— записали чиновники и отправились четко по конспекту выполнять все поручения президента.