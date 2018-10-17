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На совещании у президента писали все. Что же ценного законспектировали чиновники?

18.10.2018 15:37 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Дисциплинированность наших чиновников иногда просто зашкаливает. Слушать Лукашенко с опущенными головами и записывать каждое его слово стало неизменной приметой каждого совещания у президента.

Вот и теперь Александр Лукашенко провел для Администрации президента мастер-класс, рассказав, какие задачи должны стоять перед этим государственным органом. А поскольку сами чиновники об этом не знали, пришлось все записывать.

Фотографии с совещания 18 октября говорят сами за себя.

Итак, что же такого важного, достойного конспекта, сказал Лукашенко.

— Вы должны заниматься своим делом. А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Очевидно, в этом месте чиновники пометили: «заниматься своим делом».

— Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание президента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности.

Чиновники, страстно желающие менять решения правительства и силового блока, тут же записали: «нельзя».

На совещании у президента писали все. Что же ценного законспектировали чиновники?

— Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений президента, — продолжал белорусский лидер.

В конспекте появилось: «поручения выполнять четко».

Далее Лукашенко потребовал совершенствовать кадровую политику на всех уровнях.

— Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр Президента. Это уже ваш хлеб — кадровые вопросы.

«Наш хлеб — кадровые вопросы» — записали члены администрации.

— Вы те, кто должен немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны, — продолжал глава Беларуси. — Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире. Вслед за ней и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития.

Неравнодушные люди из идеологической вертикали тут же записали: «вырабатывать передовые идеи».

Под конец мастер-класса Александр Лукашенко подытожил:

— В основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости.

«Положить вопросы справедливости» — записали чиновники и отправились четко по конспекту выполнять все поручения президента.

 
 
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Дисциплинированность наших чиновников иногда просто зашкаливает. Слушать Лукашенко с опущенными головами и записывать каждое его слово стало неизменной...
 
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