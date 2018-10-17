ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк проведут исследование деловой среды в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк проведут исследование белорусских предприятий с целью получения информации о состоянии деловой среды, сказано в сообщении ЕБРР.

Аналогичные исследования международные фининституты проведут в более чем 40 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В рамках исследования опросят представителей частных компаний в сферах промышленности и услуг.

"Цель данного исследования заключается в получении от предприятий частного сектора информации о состоянии деловой среды в каждой из участвующих стран и использовании этих данных для оценки как возможностей для роста частного сектора, так и сдерживающих его факторов", - сказано в сообщении.

Опрос белорусских компаний начнется в октябре и продлится до мая 2019 года. Предварительные результаты исследования будут подготовлены во второй половине следующего года.

Результаты исследований станут основой научно-аналитической работы, которая будет способствовать поиску решений для стимулирования инвестиций, увеличения производительности и ускорения экономического роста. Всемирный банк проводит подобные исследования по всему миру и использует стандартную методологию, отмечается в сообщении.