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Сбербанк будет искать нового покупателя украинской "дочки" вместо Паритетбанка

18.10.2018 15:31 — Разное | Интерфакс  
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Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ), сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис журналистам в кулуарах форума "Finopolis 2018" в Сочи.

В сентябре НБУ снова отказался одобрить заявку Паритетбанка о приобретении Сбербанка (Украина).

"Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ очень четко сказал, что покупатель из Беларуси  для них является нежелательным", - отметил Хасис. Он уточнил, что украинский регулятор пояснил причины своего решения.

"Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно "репутабельным" для того, чтобы одобрить эту сделку", - сказал первый зампред правления Сбербанка.

Топ-менеджер подчеркнул, что украинский банк "продолжает работать на территории Украины, продолжает соблюдать все нормативы".

"Вы знаете, что сейчас там есть судебный процесс с одним из украинских олигархов и российскими банками, где он пытается в нашем случае удовлетворить свои интересы за счёт нашего имущества. Мы с этим, естественно, не согласны", - сказал Хасис. По его словам, акционеры Сбербанка, среди которых 37% - это американские и европейские инвесторы, "никогда не согласятся с тем, что они отвечают каким-то образом по тем кейсам, которые этот олигарх предъявляет".

В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) по иску Приватбанка, который контролируется Игорем Коломойским.

Как сообщалось, в сентябре НБУ повторно отказал белорусскому Паритбанку в покупке 100% акций  Сбербанка (Киев).

Глава Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял о заинтересованности Сбербанка в сделке с Паритетбанком по продаже ему украинской "дочки". По его словам, заявка Паритетбанка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".

В марте, по итогам первой попытки, НБУ также отказал Паритетбанку.

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру активов финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

 
 
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Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ),...
 
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