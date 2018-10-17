|
Сбербанк будет искать нового покупателя украинской "дочки" вместо Паритетбанка
Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ), сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис журналистам в кулуарах форума "Finopolis 2018" в Сочи.
В сентябре НБУ снова отказался одобрить заявку Паритетбанка о приобретении Сбербанка (Украина).
"Я думаю, что нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ очень четко сказал, что покупатель из Беларуси для них является нежелательным", - отметил Хасис. Он уточнил, что украинский регулятор пояснил причины своего решения.
"Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно "репутабельным" для того, чтобы одобрить эту сделку", - сказал первый зампред правления Сбербанка.
Топ-менеджер подчеркнул, что украинский банк "продолжает работать на территории Украины, продолжает соблюдать все нормативы".
"Вы знаете, что сейчас там есть судебный процесс с одним из украинских олигархов и российскими банками, где он пытается в нашем случае удовлетворить свои интересы за счёт нашего имущества. Мы с этим, естественно, не согласны", - сказал Хасис. По его словам, акционеры Сбербанка, среди которых 37% - это американские и европейские инвесторы, "никогда не согласятся с тем, что они отвечают каким-то образом по тем кейсам, которые этот олигарх предъявляет".
В сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев) по иску Приватбанка, который контролируется Игорем Коломойским.
Как сообщалось, в сентябре НБУ повторно отказал белорусскому Паритбанку в покупке 100% акций Сбербанка (Киев).
Глава Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял о заинтересованности Сбербанка в сделке с Паритетбанком по продаже ему украинской "дочки". По его словам, заявка Паритетбанка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".
В марте, по итогам первой попытки, НБУ также отказал Паритетбанку.
Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру активов финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ),...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)