Кто защитит «надомника»? Кк закон охраняет тех, у кого нет рабочего места

Как сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван КАРЧЕВСКИЙ на онлайн-конференции «Практическое применение законодательства об охране труда», надомным работникам предоставят допгарантии.

Проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» уже внесен в правительство Беларуси. В него включены среди прочих две дополнительные статьи: «Охрана труда домашних работников» и «Охрана труда работников-надомников». «В законопроекте определяются обязанности и права нанимателей, работников-надомников, домашних работников, а также граждан, предоставляющих им работу. Например, предусматривается, что задания, поручаемые работникам-надомникам, не могут быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям по охране труда. Наниматели обязаны информировать домашних работников о риске повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты; обязательно страховать их от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством; исполнять иные обязанности, предусмотренные в трудовом договоре», - отметил Иван Карчевский.

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Не только профилактика

По словам заместителя министра труда и социальной защиты Игоря СТАРОВОЙТОВА, в законопроекте акцент смещен на профилактическую работу по соблюдению требований по охране труда. И это вовсе не означает, что с руководителей, не принявших необходимых мер по надлежащей организации деятельности своего предприятия, снимается ответственность. «Одним из основных критериев выполнения Директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» считается обеспечение здоровых и безопасных условий труда, в том числе в подчиненных органах и организациях.

Для ИП

«Декретом №7 «О развитии предпринимательства» определено, что взаимодействие государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц с юридическими лицами и ИП основывается в том числе на принципе персонализации ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан», - сказал Игорь Старовойтов.

Если руководитель не принимает необходимых мер, что влечет причинение вреда, но при этом нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, то на юридическое лицо налагается штраф от 10 до 200 базовых величин (1 БВ равна 24,5 руб.). Таким образом, законодательством уже предусмотрена ответственность по отношению к руководителям, не принявшим необходимых мер по надлежащей организации деятельности.

Кстати

Проект закона размещен на официальном сайте Минтруда и соцзащиты Беларуси. В нем предусмотрена ответственность за нарушение законодательства об охране труда, однако пока он не является законодательным актом, регулирующим порядок привлечения к административной ответственности за нарушения в этой сфере.