Появилось первое фото серийного пистолета для армии России

Фотографию пистолета который заменит устаревший Макаров опубликовала «Российская газета». К этому пистолету конструкторы ЦНИИТОЧМАШ спроектировали оригинальный глушитель. Он весит несколько десятков граммов, но по характеристикам превосходит зарубежные аналоги.

Издание утверждает, что глушитель на фото, который выглядит как новенький, выдержал 5000 выстрелов.

Базой для нового пистолета стали конструктивные решения оружейника Петра Сердюкова, реализованные им в самозарядном пистолете СПС. Армейская новинка рассчитана на мощный патрон 9×21 мм. Этот боеприпас пробивает стандартный армейский бронежилет с вероятностью 80 процентов на расстоянии 70 м.

К слову, СПС был рассчитан на применение этого патрона. Когда в 1997 году пистолет Сердюкова демонстрировали на одном из полигонов в США, сотрудники секретной службы, той, что охраняет президента, попросили проверить их бронежилеты на прочность. В итоге все они были пробиты. После этого сотрудникам ФСО запретили ввозить на территорию США СПС.

К формированию внешнего вида пистолета приложила руку команда Владимира Пирожкова, создавшего дизайн автомобиля «Ситроен» и «Тойота». Всего было создано несколько вариантов этого пистолета, отличавшихся внешним видом.