



Брестский облисполком продал компании "Савушкин продукт" принадлежавшие Брестской области 386,6 тысяч акций (62,68% уставного фонда) ОАО "Березовский сыродельный комбинат" за 86,2 миллиона рублей (более 41 млн долларов).

В облисполкоме отметили, что акции проданы без проведения аукциона по согласованию с президентом. Конечным собственником ОАО "Савушкин продукт" является известный белорусский предприниматель Александр Мошенский.

В соответствии с условиями приватизации, инвестор обязуется вложить еще 20 млн рублей в акции допэмиссии сыродельного комбината. Кроме того, инвестор должен сохранить текущий уровень зарплаты и количество занятых на предприятии.

В сообщении сказано, что денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет, акции ОАО "Березовский сыродельный комбинат" переведены на счет покупателя.