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ГК "Санта" купила "Березовский сыродельный комбинат" за 41 миллион долларов

18.10.2018 16:30 — Разное | Ежедневник  
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ГК "Санта" купила "Березовский сыродельный комбинат" за 41 миллион долларов

Брестский облисполком продал компании "Савушкин продукт" принадлежавшие Брестской области 386,6 тысяч акций (62,68% уставного фонда) ОАО "Березовский сыродельный комбинат" за 86,2 миллиона рублей (более 41 млн долларов).

В облисполкоме отметили, что акции проданы без проведения аукциона по согласованию с президентом. Конечным собственником ОАО "Савушкин продукт" является известный белорусский предприниматель Александр Мошенский.

В соответствии с условиями приватизации, инвестор обязуется вложить еще 20 млн рублей в акции допэмиссии сыродельного комбината. Кроме того, инвестор должен сохранить текущий уровень зарплаты и количество занятых на предприятии.

В сообщении сказано, что денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет, акции ОАО "Березовский сыродельный комбинат" переведены на счет покупателя.

 
 
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Брестский облисполком продал компании "Савушкин продукт" принадлежавшие Брестской области 386,6 тысяч акций (62,68% уставного фонда) ОАО "Березовский сыродельный...
 
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