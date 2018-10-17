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Приговор по делу рядового Коржича огласят 5 ноября

18.10.2018 16:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Приговор по делу рядового Коржича огласят 5 ноября
Фото из открытых источников

Минский областной суд 5 ноября огласит судебное постановление по уголовному делу по факту смерти рядового Александра Коржича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Приговор по делу рядового Коржича огласят 5 ноября Фигуранты дела о гибели Коржича на суде признали вину частично

Приговор будет вынесен троим сержантам - Евгению Барановскому, Антону Вяжевичу и Егору Скуратовичу. В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для них соответственно 9, 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

Суд по этому делу начался 8 августа и проходил в здании суда Московского района Минска.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор будет вынесен троим сержантам - Евгению Барановскому, Антону Вяжевичу и Егору Скуратовичу.
 
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