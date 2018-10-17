Домрачева рассказала о прибавлении. В семье появился Porsche Cayenne E-Hybrid

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая вместе со своим мужем восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом завершила спортивную карьеру, рассказала о прибавлении в семье.



Фото: instagram.com/dadofun/

Именитые биатлонисты приобрели в Москве автомобиль Porsche Cayenne E-Hybrid. Стоимость такой машины, как указано на официальном сайте марки в России, — от 6 934 000 российских рублей (около 106 000 долларов).

— В процессе. В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление. Эта элегантная гибридная снежинка. Москва — Минск тест драйв с Уле-Эйнаром Бьорндаленом прошел на высоте. Минск — Бейтостолен — следующий маршрут. Ждем снег. Очень интенсивный день получился и очень гостеприимная встреча от porscherussia_newsroom, — написала Дарья Домрачева в своем инстаграме .









Накануне Бьорндален признался норвежским журналистам, что не может пока продать свой знаменитый грузовик , который во времена своей карьеры он оборудовал для проживания и тренировок во время этапов Кубка мира по биатлону.



Тот самый знаменитый грузовик Бьорндалена. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY