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Домрачева рассказала о прибавлении. В семье появился Porsche Cayenne E-Hybrid
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, которая вместе со своим мужем восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом завершила спортивную карьеру, рассказала о прибавлении в семье.
Именитые биатлонисты приобрели в Москве автомобиль Porsche Cayenne E-Hybrid. Стоимость такой машины, как указано на официальном
— В процессе. В нашей семье с сегодняшнего дня прибавление. Эта элегантная гибридная снежинка. Москва — Минск тест драйв с Уле-Эйнаром Бьорндаленом прошел на высоте. Минск — Бейтостолен — следующий маршрут. Ждем снег. Очень интенсивный день получился и очень гостеприимная встреча от porscherussia_newsroom, — написала Дарья Домрачева в своем
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала о прибавлении в семье.
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